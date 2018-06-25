Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Екологічна катастрофа: експерти розповіли про критичний стан українських водойм

STYLERLIFE        25.06.2018 - 10:10
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Підприємства вбивають екологію країни

Українські водойми знаходяться в критичному стані. Про це розповіли експерти для ГолосUA".

Україна визнана в Європі, як маловодна країна, так як рівень бруду в наших водоймах такий, що з них не можна брати воду.

"В нашій країні величезна кількість прісних водойм і 1 мільйон 300 гектар прісної води, 63 тисячі річок, 40 тисяч озер і 1100 водосховищ. Але в теж час на екологічній карті Європи ми рахуємось, як маловодна країна, так як ми забруднили свої об'єкти до такої міри, що не можемо брати з них воду. Поля підійшли впритул до наших річок, і після рясних дощів, вся хімія змивається у річки, які впадають у моря",- розповів голова Асоціації українських рибалок Олександр Чистяков.

Він повідомив, що підприємства та їх діяльність вбиває природні багатства нашої країни.

"Наші моря забруднені побутовими і виробничими стоками. Такі підприємства, як завод ім. Ілліча багато років отруюють Азовське море. В результаті ми бачимо катастрофічне зниження рибопродуктивності. На даний момент в Азовському морі виловлюється лише три види риб: хамса, тюлька і бичок. Всі інші види риб, що виловлюються в дуже мізерній кількості. Вчені б'ють на сполох, що потрібно заборонити промисловий вилов риби, які ведеться варварським методом",- пояснив експерт.

Олександр Чистяков зазначив, що в Чорному морі сірководнева подушка піднімається все більше над поверхнею води і нас чекає екологічна катастрофа.

"Якщо не почати приймати глобальні рішення щодо порятунку моря, то на нас чекають не радісні перспективи – екологічна катастрофа", - підкреслив Чистяков.

Іноземні вчені провели дослідження Чорного моря і виявили, що воно одне з найбільш забруднених частин нашої планети. У ньому присутні пестициди, фармацевтичні препарати, пластик і микропластик.

До речі, ми писали про те, як вчені провели екологічне дослідження Чорного моря.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі

Як не отруїтися свіжою рибою: поради експертів Масштаб суцільної вирубки дерев у Карпатах показали на відео
Теги: экология, эксперты, черное море
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся