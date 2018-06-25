Екологічна катастрофа: експерти розповіли про критичний стан українських водойм

Підприємства вбивають екологію країни

Українські водойми знаходяться в критичному стані. Про це розповіли експерти для ГолосUA".

Україна визнана в Європі, як маловодна країна, так як рівень бруду в наших водоймах такий, що з них не можна брати воду.

"В нашій країні величезна кількість прісних водойм і 1 мільйон 300 гектар прісної води, 63 тисячі річок, 40 тисяч озер і 1100 водосховищ. Але в теж час на екологічній карті Європи ми рахуємось, як маловодна країна, так як ми забруднили свої об'єкти до такої міри, що не можемо брати з них воду. Поля підійшли впритул до наших річок, і після рясних дощів, вся хімія змивається у річки, які впадають у моря",- розповів голова Асоціації українських рибалок Олександр Чистяков.

Він повідомив, що підприємства та їх діяльність вбиває природні багатства нашої країни.

"Наші моря забруднені побутовими і виробничими стоками. Такі підприємства, як завод ім. Ілліча багато років отруюють Азовське море. В результаті ми бачимо катастрофічне зниження рибопродуктивності. На даний момент в Азовському морі виловлюється лише три види риб: хамса, тюлька і бичок. Всі інші види риб, що виловлюються в дуже мізерній кількості. Вчені б'ють на сполох, що потрібно заборонити промисловий вилов риби, які ведеться варварським методом",- пояснив експерт.

Олександр Чистяков зазначив, що в Чорному морі сірководнева подушка піднімається все більше над поверхнею води і нас чекає екологічна катастрофа.

"Якщо не почати приймати глобальні рішення щодо порятунку моря, то на нас чекають не радісні перспективи – екологічна катастрофа", - підкреслив Чистяков.

Іноземні вчені провели дослідження Чорного моря і виявили, що воно одне з найбільш забруднених частин нашої планети. У ньому присутні пестициди, фармацевтичні препарати, пластик і микропластик.

До речі, ми писали про те, як вчені провели екологічне дослідження Чорного моря.

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