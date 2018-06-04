Угроза человечеству: ученые провели экологическое исследование Черного моря

Специалисты обнаружили в море более сотни загрязнителей

На территории Украины впервые со времен независимости провели экологическое исследование Черного моря. Специалисты обнаружили в море около полторы сотни загрязнителей, в частности водоотталкивающие вещества с одежды, цитрамон, пестициды, пластик и микропластик, который представляет самую большую угрозу для человечества. Об этом сообщает "24 канал".

"Оказывается, что Черное море – одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы нашли мертвого дельфина на украинском побережье и анализировали его. Это было страшно. Там химическое загрязнение – ртуть", – рассказал руководитель проекта ЕС и ПРООН "Совершенствование экологического мониторинга EMBLAS" Ярослав Слободник.

Черное море исследовали на протяжении двух лет ученые из разных стран.

Проект экологического мониторинга EMBLAS, который финансирует Евросоюз, на исследование получил почти 3 миллиона евро. Международные специалисты будут работать над вариантами очистки Черного моря.

"Первое, что предлагают украинцам, – отказаться от моющих средств с фосфатами и запретить продажу полиэтиленовых пакетов", - отметили в издании.

Кстати, медики проверили воды Азовского моря.

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