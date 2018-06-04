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Загроза людству: вчені провели екологічне дослідження Чорного моря

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:14
Фото: ZATOKA/wikimedia.org_serg058
Фото: ZATOKA/wikimedia.org_serg058

Фахівці виявили в морі більше сотні забруднювачів

На території України вперше з часів незалежності провели екологічне дослідження Чорного моря. Фахівці виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів, зокрема водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і микропластик, який представляє найбільшу загрозу для людства. Про це повідомляє "24 канал".

"Виявляється, що Чорне море – одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення – ртуть", – розповів керівник проекту ЄС та ПРООН "Вдосконалення екологічного моніторингу EMBLAS" Ярослав Слободник.

Чорне море досліджували протягом двох років вчені з різних країн.

Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, на дослідження отримав майже 3 мільйони євро. Міжнародні фахівці будуть працювати над варіантами очищення Чорного моря.

"Перше, що пропонують українцям, – відмовитися від миючих засобів з фосфатами і заборонити продаж поліетиленових пакетів", - зазначили у виданні.

До речі, медики перевірили води Азовського моря.

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Теги: экология, вчені, черное море
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