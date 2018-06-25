Экологическая катастрофа: эксперты рассказали о критическом состоянии украинских водоемов

Предприятия убивают экологию страны

Украинские водоемы находятся в критическом состоянии. Об этом рассказали эксперты для "ГолосUA".

Украина признана в Европе как маловодная страна, так как уровень грязи в наших водоемах такой, что из них нельзя брать воду.

"В нашей стране огромное количество пресных водоемов и 1 миллион 300 гектар пресной воды, 63 тысячи рек, 40 тысяч озер и 1100 водохранилищ. Но в тоже время на экологической карте Европы мы числимся, как маловодная страна, так как мы загрязнили свои объекты до такой степени, что не можем брать из них воду. Поля подошли вплотную к нашим рекам, и после обильных дождей, вся химия смывается в реки, которые впадают в моря",- рассказал глава Ассоциации украинских рыболовов Александр Чистяков.

Он сообщил, что предприятия и их деятельность убивает природные богатства нашей страны.

"Наши моря загрязнены бытовыми и производственными стоками. Такие предприятия, как завод им. Ильича много лет отравляют Азовское море. В итоге мы видим катастрофическое снижение рыбопродуктивности. На данный момент в Азовском море вылавливается только три вида рыбы: хамса, тюлька и бычок. Все остальные виды рыб вылавливаются в очень мизерном количестве. Ученые бьют тревогу, что нужно запрещать промышленный вылов рыбы, которые ведется варварским методом",- объяснил эксперт.

Александр Чистяков отметил, что в Черном море сероводородная подушка поднимается все больше над поверхностью воды и нас ждет экологическая катастрофа.

"Если не начать принимать глобальные решения по спасению моря, то нас ожидают не радостные перспективы – экологическая катастрофа", - подчеркнул Чистяков.

Иностранные ученые провели исследование Черного моря и обнаружили, что оно одно из самых загрязненных частей нашей планеты. В нем присутствуют пестициды, фармацевтические препараты, пластик и микропластик.

Кстати, мы писали о том, как ученые провели экологическое исследование Черного моря.

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