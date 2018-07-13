Екологічна катастрофа: в окупованому Криму знищують унікальну екосистему (фото)

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На півострові зафіксували зниження рослинності

В анексованому Росією Криму знищується унікальна екосистема. На території окупованого півострова зафіксовано значне зменшення рослинності. Про це повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У прес-службі продемонстрували масштаби змін за останні два роки.

"Дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова", - відзначили в прес-службі.

У відомстві попередили, що відсутність реакції на зміни в екосистемі може призвести до масової загибелі рослин і тварин.

"Недбале ставлення окупаційної влади Російської Федерації до унікального природного середовища в північній, центральній і східній частинах АР Крим може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії грунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові", - розповіли в міністерстві.

Скріншот (mtot.gov.ua)

"Дії РФ у цьому контексті свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку АР Крим з його природним потенціалом, а її безвідповідальність призводить до невідворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", - додали в міністерстві.

Експерти порівняли стан екосистеми в червні 2018 року з аналогічним періодом 2016-го. Всього в червні 2018-го зниження значення загального індексу NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - показник кількості активної біомаси) на території окупованого Криму становить 23%.

Про це свідчить зображення, створене за допомогою дистанційного зондування Землі.

Скріншот (mtot.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що екологи б'ють на сполох через знівечений Крим.

На півострові триває масова вирубка дерев. Дерева ялівцю і фісташкові знищували в Гаспрі, в Сімеїзі і Ласпі.

Кримські краєвиди (видео: STYLER.rbc.ua)