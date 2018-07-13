Экологическая катастрофа: в оккупированном Крыму уничтожают уникальную экосистему (фото)

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На полуострове зафиксировали снижение растительности

В аннексированном Россией Крыму уничтожается уникальная экосистема. На территории оккупированного полуострова зафиксировали значительное уменьшение растительности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В пресс-службе продемонстрировали масштабы изменений за последние два года.

"Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что отсутствие реакции на изменения в экосистеме может привести к массовой гибели растений и животных.

"Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях АР Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожаров в экосистемах и экологической катастрофы на полуострове ", - рассказали в министерстве.

Скриншот (mtot.gov.ua)

"Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а ее безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории", - добавили в министерстве.

Эксперты сравнили состояние экосистемы в июне 2018 года с аналогичным периодом 2016-го. Всего в июне 2018-го снижение значения общего индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - показатель количества активной биомассы) на территории оккупированного Крыма составляет 23%.

Об этом свидетельствует изображение, созданное с помощью дистанционного зондирования Земли.

Скриншот (mtot.gov.ua)

Ранее сообщалось, что экологи бьют тревогу из-за изуродованного Крыма.

На полуострове продолжается массовая вырубка деревьев. Деревья можжевельника и фисташковые уничтожали в Гаспре, в Симеизе и Ласпи.

Крымские красоты (видео: STYLER.rbc.ua)