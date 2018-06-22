Екс-дружина Антона Геращенка заявила у суді, що справа Кернеса сфабрикована

Вікторія Грецька-Миргородська зробила несподіване зізнання

Антону Геращенко вдалося відкрити кримінальне провадження проти Геннадія Кернеса і це стало бартером, завдяки якому політик отримав посаду радника міністра МВС, а після - прохідне місце в парламент. Про це в коментарі "Страна.uа" заявила колишня дружина Антона Геращенка Вікторія Грецька-Миргородська.

Раніше, 18 червня екс-дружина Антона Геращенка дала свідчення в Київському райсуді Полтави по справі мера Харкова Геннадія Кернеса. Зокрема, Вікторія Грецька-Миргородська заявила, що справу було сфальсифіковано.

"Геращенко було дуже важливо перебувати в оточенні Арсена Авакова. З 2005 року вони разом працювали в Харківській ОДА, коли Аваков був губернатором, а Геращенко - голова Красноградської райдержадміністрації...В 2014 році Геращенко було просто необхідно потрапити назад до Авакова, а він довго не хотів його брати. Сьогоднішнє переслідування Кернеса було "бартером" для того, щоб Антон Геращенко отримав посаду радника міністра і місце у Верховній Раді", - розповіла екс-дружина нардепа.

За її словами, Антон Геращенко почав придумувати схему, яку міг би запропонувати Арсену Авакову для того, щоб "повернутися в обойму".

"Отже, 25 січня 2014 року ввечері я перебувала у свої особистих справах в салоні краси і до мене приїхали Антон Геращенко та Андрій Васильєв. Вони говорили, що їм вдалося попіаритися на тлі "Націоналя" і "є робоча схема, яку можна показати Авакову". Мовляв, мені ввечері дзвінок з невідомого номера, скажуть куди їхати, щоб я взяла гроші і була за адресою. Коли ми зустрілися на мікрорайоні Основа – там були Геращенко, Васильєв і Ряполов (один з потерпілих у справі Кернеса - ред.). Сергій був у шкіряному пальто з хутряним коміром і на його обличчі не було жодних ушкоджень", - заявила Вікторія Грецька-Миргородська.

Вона додала, що Сергій Ряполов всього лише кілька разів був на Євромайдані в Харкові і "майданівцем" його назвати складно.

І заявила, що вже пізніше зі ЗМІ дізналася, що схема Геращенко полягає саме в тому, щоб свідчити проти Геннадія Кернеса з приводу побиття майданівців.

За словами Вікторії Грецької-Миргородської, 30 січня, в четвер Геращенко подзвонив їй зі свого номера і сказав, що у нього все в порядку, він домігся зустрічі з Аваковим і навіть у "Фейсбуці" був їхній спільний знімок.

"В 2014 році, коли Він став міністром, Геращенко через кілька місяців вдалося добитися посади його радника, і він почав торгувати своїм проектом. Йому вдалося порушити кримінальну справу проти Кернеса і це стало бартером, щоб отримати прохідне місце в парламент. Тоді я йому сказала: "Ти вже отримав радника – зупинись! Навіть у цинізмі є межі". Я це сказала на суді і повторю - у мене є своя громадянська позиція: фабрикувати кримінальні справи, щоб потім міняти їх на місце в парламенті – в нашій країні неприпустимо. А особливо після Революції Гідності і після всього, що відбувалося на Майданах", - заявила екс-дружина Антона Геращенка.

Наступне засідання у цій справі призначено на 25 червня на 11.00.

Нагадаємо, Неля Штепа подала в суд на Геращенко. Колишній мер Слов'янська подала позов до суду стосовно першого віце-спікера Верховної ради Ірина Геращенко про захист честі і гідності.