Экс-супруга Антона Геращенко заявила в суде, что дело Кернеса сфабриковано

Виктория Грецкая-Миргородская сделала неожиданное признание

Антону Геращенко удалось открыть уголовное производство против Геннадия Кернеса и это стало бартером, благодаря которому политик получил должность советника министра МВД, а после - проходное место в парламент. Об этом в комментарии "Страна.ua" заявила бывшая жена Антона Геращенко Виктория Грецкая-Миргородская.

Ранее, 18 июня экс-жена Антона Геращенко дала показания в Киевском райсуде Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. В частности, Виктория Грецкая-Миргородская заявила, что дело было сфальсифицировано.

"Геращенко было очень важно находиться в окружении Арсена Авакова. С 2005 года они вместе работали в Харьковской ОГА, когда Аваков был губернатором, а Геращенко - председатель Красноградской райгосадминистрации…В 2014 году Геращенко было просто необходимо попасть обратно к Авакову, а он долго не хотел его брать. Сегодняшнее преследование Кернеса было "бартером" для того, чтобы Антон Геращенко получил должность советника министра и место в Верховной Раде", - рассказала экс-супруга нардепа.

По ее словам, Антон Геращенко начал придумывать схему, которую мог бы предложить Арсену Авакову для того, чтобы "вернуться в обойму".

"Итак, 25 января 2014 года вечером я находилась по своим личным вопросам в салоне красоты и ко мне приехали Антон Геращенко и Андрей Васильев. Они говорили, что им удалось попиариться на фоне "Националя" и "есть рабочая схема, которую можно показать Авакову". Мол, мне вечером позвонят с неизвестного номера, скажут куда ехать, чтоб я взяла деньги и была по адресу. Когда мы встретились на микрорайоне Основа – там были Геращенко, Васильев и Ряполов (один из потерпевших по делу Кернеса - ред.). Сергей был в кожаном пальто с меховым воротником и на его лице не было никаких повреждений", - заявила Виктория Грецкая-Миргородская.

Она добавила, что Сергей Ряполов всего лишь несколько раз был на Евромайдане в Харькове и "майдановцем" его назвать сложно.

И заявила, что уже позже из СМИ узнала, что схема Геращенко состоит именно в том, чтобы свидетельствовать против Геннадия Кернеса по поводу избиения майдановцев.

По словам Виктории Грецкой-Миргородской, 30 января, в четверг Геращенко позвонил ей со своего номера и сказал, что у него все в порядке, он добился встречи с Аваковым и даже в "Фейсбуке" был их совместный снимок.

"В 2014 году, когда Аваков стал министром, Геращенко через несколько месяцев удалось добиться поста его советника, и он начал торговать своим проектом. Ему удалось возбудить уголовное дело против Кернеса и это стало бартером, чтобы получить проходное место в парламент. Тогда я ему сказала: "Ты уже получил советника – остановись! Даже у цинизма есть границы". Я это сказала на суде и повторю - у меня есть своя гражданская позиция: фабриковать уголовные дела, чтоб потом менять их на место в парламенте – в нашей стране недопустимо. А особенно после Революции Достоинства и после всего, что происходило на Майданах", - заявила экс-супруга Антона Геращенко.

Следующее заседание по этому делу назначено на 25 июня на 11.00.

Напомним, Неля Штепа подала в суд на Геращенко. Бывший мэр Славянска подала иск в суд в отношении первого вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко о защите чести и достоинства.