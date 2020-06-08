Екс-дружина Остапчука розповіла про всі його зради: навіть під час вагітності

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко відверто розповіла про всі зради екс-чоловіка. Вона каже, що телеведучий ходив "наліво" навіть під час другої вагітності, а поїздки на таксі до коханки оплачував її кредиткою.

Про зради Олена дізналася випадково. Володимир був настільки впевнений в собі, що віддав дружині свій старий телефон зі скрінами листувань з іншими жінками. Про це Войченко розповіла блогеру Анні Олицькій у програмі "Без комплексів".

"Коли Евану (молодшій дитині. - Ред.) було більше півроку, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я їм користувалася. І в цьому телефоні в галереї він залишив фото і скріншоти листування з іншими жінками. Їх було три", - каже Олена.

На знімках красувалися оголені подруги телеведучого, а в листуванні Олена Войченко знайшла обговорення зустрічей і навіть спільних подорожей за кордон.

Колишня дружина Остапчука вказала на його цинічність і нахабну брехню. Так, в одному з ефірів "Танців з зірками" Володимир просторікував про сімейні цінності. У сюжеті показали їхнє весілля, шоумен розповів, як любить дружину і танець присвятив їй. А в цей час він вже був у стосунках з іншою жінкою і навіть встиг злітати з нею в Париж.

Олена також розповіла, що під час поїздок до коханки Остапчук не соромився розраховуватися кредитною карткою дружини. Войченко каже, що Володимир набрав боргів у її родичів, на які купив квартиру і Jaguar за 40 тисяч доларів. На авто Володимир досі їздить, а борг так і не повернув... Олені довелося розраховуватися самій.

Зазначимо, що про Христину Горняк - нову дівчину Остапчука - Олена Войченко нічого поганого сказати не може і вважає їх гарною парою.

"Я вважаю, що вони гарна пара. У нас є спільні знайомі з Христиною, і я знаю, Володимиру буде складно образити її. Навіть з усіма його талантами. Просто тому, що зробити це буде складно", - говорить Войченко.

Олена Войченко розповіла про пригоди Володимира Остапчука (відео: YouTube/ОЛИЦКАЯ)

Нагадаємо, що інформація про розлучення Володимира Остапчука з Оленою Войченко з'явилася в жовтні 2019 року. Вони навчалися в одному вузі і в шлюбі прожили разом 12 років, у пари є дочка Емілія і син Еван-Олександр.

Цікаво, що Остапчук в недавньому інтерв'ю зізнався, що найбільшу славу йому принесли не труди на ниві масових розваг, а скандальне розлучення.

У травні цього року шоумен представив громадськості свою нову любов - 33-річну Христину. З дівчиною він вже встиг з'їхатися, а вперше побачив її ще в серпні 2019 в Італії, де він був ведучим на весіллі, а вона - подружкою нареченої. Зараз закохані знімають разом квартиру в елітному районі Києва, а Остапчук запевняє, що всі великі витрати бере на себе.

До речі, нова дівчина Володимира Остапчука висловилася про схожість з його колишньою дружиною.