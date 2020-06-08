Экс-жена Остапчука рассказала про все его измены: даже во время беременности

Бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко откровенно рассказала про все измены экс-мужа. Она говорит, что телеведущий ходил "налево" даже во время ее второй беременности, а поездки на такси к любовнице оплачивал ее кредиткой.

О предательстве Елена узнала случайно. Владимир был настолько уверен в себе, что отдал супруге свой старый телефон со скринами переписок с другими. Про это Войченко рассказала блогеру Анне Олицкой в программе "Без комплексов".

"Когда Эвану (младшему ребенку. - Ред.) было больше полугода, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. И в этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три", - говорит Елена.

На снимках красовались обнаженные подруги телеведущего, а в переписке Елена Войченко нашла обсуждение встреч и даже совместных путешествий заграницу.

Бывшая жена Остапчука указала на его циничность и наглое вранье. Так, в одном из эфиров "Танцев со звездами" Владимир разглагольствовал про семейные ценности. В сюжете показали их свадьбу, шоумен рассказал, как любит жену и танец посвятил ей. А в это время он уже был в отношениях с другой женщиной и даже успел слетать с ней в Париж.

Елена также рассказала, что во время поездок к любовнице Остапчук не стеснялся рассчитываться кредитной картой жены. Войченко говорит, что Владимир набрал долгов у ее родственников, на которые купил квартиру и Jaguar за 40 тысяч долларов. На авто Владимир до сих пор ездит, а долг так и не вернул... Елене пришлось рассчитываться самой.

Отметим, что про Кристину Горняк - новую девушку Остапчука - Елена Войченко ничего плохого сказать не может и считает их хорошей парой.

"Я считаю, что они хорошая пара. У нас есть общие знакомые с Кристиной, и я знаю, Владимиру будет сложно обидеть ее. Даже со всеми его талантами. Просто потому, что сделать это будет сложно", -говорит Войченко.

Елена Войченко рассказала про похождения Владимира Остапчука (видео: YouTube/ОЛИЦКАЯ)

Напомним, что информация про развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко появилась в октябре 2019 года. Они учились в одном вузе и в браке прожили вместе 12 лет, у пары есть дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Интересно, что Остапчук в недавнем интервью признался, что наибольшую славу ему принесли не труды на поприще массовых развлечений, а скандальный развод.

В мае этого года шоумен представил общественности свою новую любовь - 33-летнюю Кристину. С девушкой он уже успел съехаться, а впервые увидел ее еще в августе 2019 в Италии, где он был ведущим на свадьбе, а она - подружкой невесты. Сейчас возлюбленные снимают вместе квартиру в элитном районе Киева, а Остапчук уверяет, что все крупные траты берет на себя.

К слову, новая девушка Владимира Остапчука высказалась о сходстве с его бывшей женой.