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Підвищення "мінімалки": як це позначиться на цінах

STYLERЖиття    08.11.2018 - 14:37
Ілюстративне зображення (фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне зображення (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Нацбанк почне збільшувати грошову емісію

Після того, як з 1 січня 2019 року в Україні мінімальна заробітна плата підвищиться з 3723 гривень до 4170 гривень, громадяни особливого полегшення не відчують. Про це розповів президент Центру ринкових реформ, колишній міністр економіки, доктор економічних наук Володимир Лановий, передає "Главред".

Експерт наголосив, що на практиці всі виробники індексуватимуть ціни на свою продукцію і товари на більш високий відсоток.

Лановий зауважив, що ціни паралельно з підвищенням мінімальної і середньої зарплати будуть рости на всі. Справа в тому, що практично всі виробництва використовують газ. Підвищення цін на газ призведе і подорожчання бензину та іншого моторного палива. Це призведе і до підвищення цін на послуги перевізників. Це позначиться і на вартості мобільного зв'язку та інтернет-послуг.

Також експерт окремо зупинився на позиції Нацбанку, який почне збільшувати грошову емісію.

"Оскільки не відбуватиметься прискорення обороту грошей, потрібно буде більше платіжних засобів для обслуговування платежів. Чим більше зростуть ціни, тим більшими стануть обсяги платежів. Потрібно буде більше готівкових коштів. А це, зі свого боку, також буде підштовхувати інфляцію. Це буде інфляція іншого типу – інфляція попиту", - розповів фахівець.

Раніше повідомлялося, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2018 року склала 9042 грн, збільшившись порівняно з вереснем минулого року на 23,0%.

Також ми писали про те, що в Тернополі перестали їздити маршрутки, так як водії страйкують через популярного флешмобу жителів міста після різкого подорожчання проїзду 1 листопада. Тільки після того, як міськрада поставив марштурчикам ультиматум, ті погодилися з 8 листопада вийти на рейси.

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