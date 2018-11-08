Повышение "минималки": как это скажется на ценах

Иллюстративное изображение (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Нацбанк начнет увеличивать денежную эмиссию

После того, как с 1 января 2019 года в Украине минимальная заработная плата повысится с 3723 гривен до 4170 гривен, граждане особого облегчения не почувствуют. Об этом рассказал президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой, передает "Главред".

Эксперт подчеркнул, что на практике все производители будут индексировать цены на свою продукцию и товары на более высокий процент.

Лановой подчеркнул, что цены параллельно с повышением минимальной и средней зарплаты будут расти на все. Дело в том, что практически все производства используют газ. Повышение цен на газ приведет и подорожанию бензина и другого моторного топлива. Это приведет и к повышению цен на услуги перевозчиков. Это скажется также и на стоимости мобильной связи и интернет-услуг.

Также эксперт отдельно остановился на позиции Нацбанка, который начнет увеличивать денежную эмиссию.

"Поскольку не будет происходить ускорения оборота денег, нужно будет больше платежных средств для обслуживания платежей. Чем больше вырастут цены, тем большими станут объемы платежей. Нужно будет больше наличных средств. А это, со своей стороны, также будет подталкивать инфляцию. Это будет инфляция другого типа – инфляция спроса", - рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2018 года составила 9042 грн, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 23,0%.

Также мы писали о том, что в Тернополе перестали ездить маршрутки, так как водители бастуют из-за популярного флешмоба жителей города после резкого подорожания проезда 1 ноября. Только после того, как горсовет поставил марштурчикам ультиматум, те согласились с 8 ноября выйти на рейсы.

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Видео: РБК-Украина