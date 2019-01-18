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Експерт розповів, коли вода насправді має цілющу силу

STYLERЖиття    18.01.2019 - 16:07
Експерт розповів, коли вода насправді має цілющу силу
Колаж: РБК-Україна

Богдана Дикого вважають батьком закарпатського екстремального відпочинку і нетрадиційного оздоровлення

Занурення в крижану воду стає дуже актуальним перед святом Хрещення. Головний морж Закарпаття Богдан Дикий, розповів, що думає про моржування і про водохресні купання. Про це повідомляє «Неділя Закарпатські новини».

Він зазначив, що Хрещення є і у римо-католиків, і у нас. В одних святкується 6 січня, в інших - 19. Отже, і там, і там - свята вода.

"Тому що... Бог двічі ній палицею б'є? Значить, існує якась закономірність. Я захистив кандидатську дисертацію і провів соціологічне дослідження. І у мене вималювалася восьмикінцева арійська зірка", - розповів Богдан.

За його словами, є літнє, осіннє, зимове і весняне рівнодення - як би стабільні періоди і є чотири стрітення: зими з весною, весною з літа, літа з осінню та осені з зимою. Саме в цей час відбуваються зрушення в природі і виникають ризики захворювань тих чи інших органів.

Він перевів життя людського організму до календарного сонячного циклу. Крім того, за його словами, є і місячний цикл, але це вже дуже тонкі речі, які є в його наукових працях.

Богдан Дикий зазначив, що Земля взимку на 5 мільйонів кілометрів ближче до Сонця, а влітку - на стільки ж далі. Оскільки вісь нахилена, то взимку у нас менше сонячного потоку, а на півдні - більше.

"Але від чого вода змінюється? Від температури? Ні! Від гравітації. Тому мені здається, що найбільш правильним є римо-католицький календар. А наш праведний, але не зовсім правильний", - сказав експерт.

Він також додав, що Різдво на третій день після зимового сонцестояння настає саме католицьке. Давні українці жили за сонцестоянням. А свята вода не тільки взимку, але і влітку. Але 6 січня відбувається сильне гравітаційне взаємодія між Землею і Сонцем. Це і є правильне Хрещення. Хоча триває цей період 20 днів, тому ми 19 січня його ще захоплюємо.

"Дивує інше. Коли людині щось розповідаєш, вона боїться, що від пірнання простудиться, захворіє, а коли починається модний тепер релігійний психоз - страх чомусь зникає. Тому місцеві жителі масово йдуть на річку, пірнають, виходять на берег і розуміють, що з ними нічого не сталося. Значить, нічого не буде якщо так робити кожен день. Це - бар'єр зняття страху", - розповів Богдан.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно робити на Водохреща, як правильно провести свято і що можна святити до церкви 19 січня.

Раніше повідомлялося про те, як святкувати Хрещення без шкоди для здоров'я.

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