Эксперт рассказал, когда вода на самом деле имеет целебную силу

Коллаж: РБК-Украина

Богдана Дикого считают отцом закарпатского экстремального отдыха и нетрадиционного оздоровления

Окунание в ледяную воду становится очень актуальным перед праздником Крещения. Главный морж Закарпатья Богдан Дикий, рассказал, что думает о моржевании и о крещенских купаниях. Об этом сообщает «Неділя Закарпатські новини».

Он отметил, что Крещение есть и у римо-католиков, и у нас. В одних празднуется 6 января, в других - 19. Следовательно, и там, и там - святая вода.

"Поэтому что… Бог дважды ней палкой бьет? Значит, существует какая-то закономерность. Я защитил кандидатскую диссертацию и провел социологическое исследование. И у меня вырисовалась восьмиконечная арийская звезда", - рассказал Богдан.

По его словам, есть летнее, осеннее, зимнее и весеннее равноденствие - как бы стабильные периоды и есть четыре сретения: зимы с весной, весной с летом, летом с осенью и осени с зимой. Именно в это время происходят сдвиги в природе и возникают риски заболеваний тех или иных органов.

Он перевел жизнь человеческого организма к календарному солнечному циклу. Кроме того, по его словам, есть и месячный цикл, но это уже очень тонкие вещи, которые есть в его научных работах.

Богдан Дикий отметил, что Земля зимой на 5 миллионов километров ближе к Солнцу, а летом - на столько же дальше. Поскольку ось наклонена, то зимой у нас меньше солнечного потока, а на юге - больше.

"Но от чего вода меняется? От температуры? Нет! От гравитации. Поэтому мне кажется, наиболее правильным является римско-католический календарь. А наш - праведный, но не совсем правильный", - сказал эксперт.

Он также добавил, что Рождество на третий день после зимнего солнцестояния наступает именно католическое. Древние украинцы жили по солнцестоянию. А вода святая не только зимой, но и летом. Но 6 января происходит сильное гравитационное взаимодействие между Землей и Солнцем. Это и есть правильное Крещение. Хотя длится этот период 20 дней, поэтому мы 19 января его еще захватываем.

"Удивляет другое. Когда человеку что-то рассказываешь, он боится, что от ныряния простудится, заболеет, а когда начинается модный теперь религиозный психоз - страх почему-то исчезает. Поэтому местные жители массово идут на реку, ныряют, выходят на берег и понимают, что с ними ничего не случилось. Значит, ничего не будет если так делать каждый день. Это - барьер снятия страха", - рассказал Богдан.

Напомним, мы писали о том, что нужно делать на Крещение, как правильно провести праздник и что можно святить в церкви 19 января.

Ранее сообщалось о том, как праздновать Крещение без вреда для здоровья.