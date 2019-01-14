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Как праздновать Крещение без вреда для здоровья: что нужно знать

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 13:43
Как праздновать Крещение без вреда для здоровья: что нужно знать
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцам напомнили правила безопасного празднования Крещения

Крещение Господне в Украине празднуют 19 января. В этот день десятки тысяч украинцев выходят на открытые водоемы, принимают участие в богослужении, запасаются "свяченной" водой и, конечно же, окунаются в прорубь. А с каждым годом желающих нырнуть в прорубь на Крещение становится все больше.

Но чтобы не навредить своему здоровью во время празднования Крещения, нужно знать основные правила.

Например, нырять в прорубь можно только в специально отведенных для этого местах в присутствии представителей служб спасения и медицинских работников. При этом погружаться в воду нужно постепенно. 

Как праздновать Крещение без вреда для здоровья: что нужно знать

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще украинцам советуют избегать большого скопления людей у ​​проруби и не оставлять детей без присмотра.

Чрезвычайники напоминают также самым "смелым" ныряльщикам, что находиться в воде можно не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма. После чего следует одеться в сухую одежду и выпить горячего безалкогольного напитка - желательно чая (лучше травяной или из ягод или фруктов) из предварительно подготовленного термоса.

Как праздновать Крещение без вреда для здоровья: что нужно знать

Правила купания на Крещение (facebook.com/RescuersKahovschyny)

Какие еще правила купания на Крещение необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред организму - читайте в материале Styler.

Напомним, ранее врачи объяснили пользу и вред купания в ледяной воде

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