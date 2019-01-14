Як святкувати Водохреще без шкоди для здоров'я: що треба знати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українцям нагадали правила безпечного святкування Водохреща

Хрещення Господнє в Україні святкують 19 січня. В цей день десятки тисяч українців виходять на відкриті водойми, беруть участь в богослужінні, запасаються "свяченою" водою і, звичайно ж, занурюються в ополонку. А з кожним роком охочих пірнути в ополонку на Водохреща стає все більше.

Але щоб не нашкодити своєму здоров'ю під час святкування Водохреща, потрібно знати основні правила.

Наприклад, пірнати в ополонку можна тільки у спеціально відведених для цього місцях у присутності представників служб порятунку і медичних працівників. При цьому занурюватися у воду потрібно поступово.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще українцям радять уникати великого скупчення людей біля ополонки і не залишати дітей без нагляду.

Надзвичайники нагадують також самим "сміливим" пірнальщикам, що перебувати у воді можна не більше однієї хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму. Після чого слід одягнутися в сухий одяг і випити гарячого безалкогольного напою - бажано чаю (краще трав'яного або з ягід чи фруктів) із попередньо підготовленого термоса.

Правила купання на Водохреща (facebook.com/RescuersKahovschyny)

Які ще правила купання на Водохреща необхідно дотримуватися, щоб не завдати шкоди організму - читайте у матеріалі Styler.

Нагадаємо, раніше лікарі пояснили користь і шкоду купання в крижаній воді.