Експерти назвали 4 способи, які не можна використовувати при сонячних опіках

Важливо у міру підвищення температури повітря захиститись належним захистом від сонця, наприклад сонцезахисним кремом і головним убором.

Сонячні опіки можуть бути надзвичайно болісними та спричиняти пухирі, набряки та навіть головні болі, нудоту та втому.

Експерти кажуть, що потрібен лише один сонячний опік з пухирцями, щоб подвоїти шанси людини захворіти на меланому в подальшому житті.

Важливо зауважити, що будь-яка шкіра може обгоріти, тому людина повинна постійно носити SPF, щоб запобігти цьому.

Експерти розкритикували небезпечні способи захисту від сонячних опіків і кажуть, що потрібно бути більш уважними, коли йдеться про захист від сонця.

Які способи небезпечні

Ополіскувач для ротової порожнини

Зазвичай рідина для полоскання рота використовується, щоб запобігти захворюванням ясен.

Однак, є люди, які наповнюють пляшку з пульверизатором рідиною для полоскання рота та бризкають нею прямо на сонячний опік, щоб заспокоїти шкіру.

Експерт зі здоров'я Стефані Тейлор розповіла, що це дуже дивний і екстремальний спосіб полегшити біль від сонячних опіків.

"Хоча ментол або евкаліпт у м’ятних ароматизаторах можуть мати охолоджуючі властивості, проблематичним є 26,9% вміст алкоголю", - сказала вона.

Тому краще взагалі краще уникати засобів на основі ментолу.

Сметана

Багато хто наносить сметану на сонячні опіки та залишає на годину, щоб усунути всі сліди.

Стефані сказала, що проти сонячних опіків краще використовувати традиційні продукти, які містять інгредієнти, які заспокоюють і знімають біль. Наприклад, алое, кокосове масло, зволожуючі засоби на основі сої.

Можна покласти крем після засмаги у холодильник, щоб отримати цей прохолодний ефект.

Білий оцет

Експерти кажуть, що заборонено використовувати білий оцет для шкіри, адже він має високу кислотність і рівень PH близько 2-3.

"Якщо нанести на шкіру нерозбавлений оцет, це може пошкодити крихкий бар’єр шкіри та призвести до посилення болю та запалення, а також до можливих хімічних опіків у разі тривалого впливу на голу шкіру", - кажуть фахівці.

Сонцезахисний контур

Тенденцією стало використання сонцезахисного крему, як макіяжу, щоб контурувати обличчя.

Стефані сказала, що це небезпечно для шкіри.

Вона додала, що це може мати довгострокові наслідки, які можуть бути небезпечними та призвести до пошкодження шкіри, ранніх ознак старіння або навіть раку шкіри.

Влітку щодня потрібно наносити на обличчя сонцезахисний крем або зволожуючий крем SPF 50.