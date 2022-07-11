Эксперты назвали 4 способа, которые нельзя использовать при солнечных ожогах

Важно по мере повышения температуры воздуха защититься надлежащей защитой от солнца, например солнцезащитным кремом и головным убором.

Солнечные ожоги могут быть чрезвычайно болезненными и вызывать волдыри, отеки и даже головные боли, тошноту и усталость.

Эксперты говорят, что нужен лишь один солнечный ожог с пупырышками, чтобы удвоить шансы человека заболеть меланомой в дальнейшей жизни.

Важно заметить, что любая кожа может обгореть, поэтому человек должен постоянно носить SPF, чтобы предотвратить это.

Эксперты раскритиковали опасные способы защиты от солнечных ожогов и говорят, что нужно быть более внимательными, когда речь идет о защите от солнца.

Какие способы опасны

Ополаскиватель для ротовой полости

Обычно жидкость для полоскания рта используется, чтобы предотвратить заболевания десен.

Однако, есть люди, какие наполняют бутылку с пульверизатором жидкостью для полоскания рта и брызгают ею прямо на солнечный ожог, чтобы успокоить кожу.

Эксперт по здоровью Стефани Тейлор рассказала, что это очень странный и экстремальный способ облегчить боль от солнечных ожогов.

"Хотя ментол или эвкалипт в мятных ароматизаторах могут иметь охлаждающие свойства, проблематичным является 26,9% содержание алкоголя", - сказала она.

Поэтому лучше вообще лучше избегать средств на основе ментола.

Сметана

Многие наносят сметану на солнечные ожоги и оставляют на час, чтобы устранить все следы.

Стефани сказала, что против солнечных ожогов лучше использовать традиционные продукты, которые содержат ингредиенты, которые успокаивают и снимают боль. Например, алоэ, кокосовое масло, увлажняющие средства на основе сои.

Можно положить крем после загара в холодильник, чтобы получить этот прохладный эффект.

Белый уксус

Эксперты говорят, что запрещено использовать белый уксус для кожи, ведь он имеет высокую кислотность и уровень PH около 2-3.

"Если нанести на кожу неразбавленный уксус, это может повредить хрупкий барьер кожи и привести к усилению боли и воспаления, а также к возможным химическим ожогам в случае длительного воздействия на голую кожу", - говорят специалисты.

Солнцезащитный контур

Тенденцией стало использование солнцезащитного крема, как макияжа, чтобы контурировать лицо.

Стефани сказала, что это опасно для кожи.

Она добавила, что это может иметь долгосрочные последствия, которые могут быть опасными и привести к повреждению кожи, ранних признаков старения или даже рака кожи.

Летом ежедневно нужно наносить на лицо солнцезащитный крем или увлажняющий крем SPF 50.