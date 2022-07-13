Експерти назвали сорт меду, який нормалізує тиск

Сосновий мед надзвичайно корисний для організму людини. Цей цілющий продукт допомагає підтримувати здоров'я людини та захищає від хвороб.
Про це пише пише Türkiye.
Сосновий мед - це безцінний продукт, вироблений бджолами не з квіткового пилку, а з виділень комах, що живуть в стовбурах деяких видів сосен, які ростуть в середземноморському кліматі.
Такий мед довгий час зберігається без кристалізації, не змінюючи своєї консистенції. Його колір темніше, ніж у квіткового меду. Відрізняється унікальним смаком і запахом. Вміст глюкози нижчий, ніж у квітковому меді. Надає позитивну дію на дихальні шляхи й травну систему.
Сосновий мед при нанесенні на прищі демонструє цілющі властивості. Продукт здатний утримувати вологу в шкірі і таким чином зберігати її зволоженою. Якщо на шкірі є рани або запалення, можна нанести сосновий мед прямо на пошкодження.
Мед захищає шлунок і кишечник. Для поліпшення роботи кишечника корисно щоранку натщесерце вживати чайну ложку цього продукту.
Також він зміцнює волосся. Якщо у людини випадає волосся, то можна додати в приготовлену маску невелику кількість меду.
При вживанні в помірних кількостях мед нормалізує артеріальний тиск у пацієнтів з підвищеним тиском.
Мед усуває запалення та покращує роботу функцій організму.
Основні корисні властивості меду:
Якщо у людини проблеми зі шлунком, то сосновий мед потрібно змішати з теплою водою. Також організм буде чудово почуватись, якщо кожен день натщесерце з’їдати чайну ложку продукту.
До того ж можна додавати сосновий мед в трав’яні чаї для пом’якшення смаку.
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