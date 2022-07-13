Експерти назвали сорт меду, який нормалізує тиск

Сосновий мед - це безцінний продукт, вироблений бджолами не з квіткового пилку, а з виділень комах, що живуть в стовбурах деяких видів сосен, які ростуть в середземноморському кліматі.

Такий мед довгий час зберігається без кристалізації, не змінюючи своєї консистенції. Його колір темніше, ніж у квіткового меду. Відрізняється унікальним смаком і запахом. Вміст глюкози нижчий, ніж у квітковому меді. Надає позитивну дію на дихальні шляхи й травну систему.

Користь меду

Сосновий мед при нанесенні на прищі демонструє цілющі властивості. Продукт здатний утримувати вологу в шкірі і таким чином зберігати її зволоженою. Якщо на шкірі є рани або запалення, можна нанести сосновий мед прямо на пошкодження.

Мед захищає шлунок і кишечник. Для поліпшення роботи кишечника корисно щоранку натщесерце вживати чайну ложку цього продукту.

Також він зміцнює волосся. Якщо у людини випадає волосся, то можна додати в приготовлену маску невелику кількість меду.

При вживанні в помірних кількостях мед нормалізує артеріальний тиск у пацієнтів з підвищеним тиском.

Мед усуває запалення та покращує роботу функцій організму.

Основні корисні властивості меду:

Бореться з втомою і слабкістю;

Чудово підходить для людей з чутливим шлунком;

Сприяє зниженню підвищеного артеріального тиску.

Надає лікувальну дію на шлунок;

Усуває порушення серцевого ритму;

Зміцнює імунну систему;

Ефективний при лікуванні атеросклерозу;

Допомагає при запорах, діареї;

Корисний при болю в горлі та нежиті.

Як вживати мед

Якщо у людини проблеми зі шлунком, то сосновий мед потрібно змішати з теплою водою. Також організм буде чудово почуватись, якщо кожен день натщесерце з’їдати чайну ложку продукту.

До того ж можна додавати сосновий мед в трав’яні чаї для пом’якшення смаку.