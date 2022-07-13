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Эксперты назвали сорт меда, который нормализует давление

Какой мед самый полезный (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сосновый мед чрезвычайно полезен для организма человека. Этот целебный продукт помогает поддерживать здоровье человека и защищает от болезней.

Об этом пишет пишет Türkiye.

Сосновый мед - это бесценный продукт, произведенный пчелами не из цветочной пыльцы, а из выделений насекомых, живущих в стволах некоторых видов сосен, которые растут в средиземноморском климате.

Такой мед долгое время хранится без кристаллизации, не изменяя своей консистенции. Его цвет темнее, чем у цветочного меда. Отличается уникальным вкусом и запахом. Содержание глюкозы ниже, чем в цветочном меде. Оказывает положительное действие на дыхательные пути и пищеварительную систему.

Польза меда

Сосновый мед при нанесении на прыщи демонстрирует целебные свойства. Продукт способен удерживать влагу в коже и таким образом сохранять ее увлажненной. Если на коже есть раны или воспаления, можно нанести сосновый мед прямо на повреждения.

Мед защищает желудок и кишечник. Для улучшения работы кишечника полезно каждое утро натощак употреблять чайную ложку этого продукта.

Также он укрепляет волосы. Если у человека выпадают волосы, то можно добавить в приготовленную маску небольшое количество меда.

При употреблении в умеренных количествах мед нормализует артериальное давление у пациентов с повышенным давлением.

Мед устраняет воспаление и улучшает работу функций организма.

Основные полезные свойства меда:

  • Борется с усталостью и слабостью;
  • Прекрасно подходит для людей с чувствительным желудком;
  • Способствует снижению повышенного артериального давления.
  • Оказывает лечебное действие на желудок;
  • Устраняет нарушения сердечного ритма;
  • Укрепляет иммунную систему;
  • Эффективен при лечении атеросклероза;
  • Помогает при запорах, диарее;
  • Полезен при боли в горле и насморке.

Как употреблять мед

Если у человека проблемы с желудком, то сосновый мед нужно смешать с теплой водой. Также организм будет прекрасно себя чувствовать, если каждый день натощак съедать чайную ложку продукта.

К тому же можно добавлять сосновый мед в травяные чаи для смягчения вкуса.

Ранее мы сообщали, как хранить мед в домашних условиях.

Также мы писали, в которых неочевидных продуктах скрывается сахар.

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