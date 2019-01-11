Експерти пояснили, як потрібно вибирати психолога, який зможе допомогти

Ілюстративне фото (flickr.com/wonderlane)

Якщо через деякий час немає результатів, то варто пошукати іншого фахівця

Фахівці ОО Development Foundation пояснили українцям, за якими критеріями треба вибирати психолога або психоаналітика, щоб він дійсно зміг надати кваліфіковану психологічну допомогу і допоміг впоратися з депресією та іншими проблемами. Про це вони розповіли у коментарі для "24 каналу".

Вони пояснили, що в першу чергу у психолога треба поцікавитися наявністю диплома в галузі психології та медицини. При цьому варто звертати увагу на те, де і ким виданий диплом, так як величезний перелік наукових звань і різні сертифікати не завжди вказують на велику практику і професіоналізм.

Також варто помоніторити соціальні мережі, почитати відгуки і пошукати інформацію про психолога на спеціалізованих сайтах і форумах. Найкращим психологом є той, у якого є великий практичний досвід, так як теоретики можуть зіткнутися з тими проблемами клієнта, в яких у них немає досвіду. Під час першого візиту можна абсолютно спокійно запитати прямо у фахівця – чи є у нього досвід у вирішенні даної проблеми.

Фахівці відзначають, що після кількох сеансів клієнт повинен відчути якийсь результат і в цьому можна спиратися тільки на власні відчуття. Варто звертати увагу і на поведінку психолога – він повинен стежити за своїм клієнтом, регулярно відзначати зміни його стану, обговорювати це і аналізувати.

Якщо протягом якогось часу з психологом не вдалося встановити довірчі відносини або відсутній результат – то варто пошукати іншого фахівця.

"Справжній фахівець під час першої бесіди ніколи не буде вас просити повторно відвідати його сеанси або рекомендувати щось, не до кінця розібравшись з проблемою. Однак традиційна психологія зазвичай розрахована мінімум на 8-10 сесій. Знову ж таки, в залежності від того, з яким запитом приходить людина. Це завжди обговорюється і можна домовлятися", – відзначили фахівці.

Вони пояснюють, що відвідування психолога – це рішення клієнта і тому хвилюватися під час першого візиту не варто. Потрібно максимально постаратися з'ясувати, чи підходить вам цей фахівець і має він достатньо досвіду, щоб допомогти.

"Варто пам'ятати, що консультація у психолога – це стосунки на рівних, де обидві сторони розуміють свої права і обов'язки. У психотерапії головне – довіра та контакт. Тому, якщо при зустрічі ви зрозуміли, що з цією людиною вам комфортно – це вже великий плюс", - рекомендують фахівці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що лікар пояснив, чому у людей виникає передноворічна депресія.

А також розповідали про те, що українцям повідомили, як правильно вибирати няню.