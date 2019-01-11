Эксперты объяснили, как нужно выбирать психолога, который сможет помочь

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Если через некоторое время нет результатов, то стоит поискать другого специалиста

Специалисты ОО Development Foundation объяснили украинцам, по каким критериям нужно выбирать психолога или психоаналитика, чтобы он действительно смог оказать квалифицированную психологическую помощь и помог справиться с депрессией и другими проблемами. Об этом они рассказали в комментарии для "24 канала".

Они объяснили, что в первую очередь у психолога нужно поинтересоваться наличием диплома в области психологии и медицины. При этом стоит обращать внимание на то, где и кем выдан диплом, так как огромный перечень научных званий и различные сертификаты не всегда указывают на большую практику и профессионализм.

Также стоит помониторить социальные сети, почитать отзывы и поискать информацию о психологе на специализированных сайтах и форумах. Лучшим психологом является тот, у которого есть большой практический опыт, так как теоретики могут столкнуться с теми проблемами клиента, в которых у них совершенно нет опыта. Во время первого визита можно совершенно спокойно спросить прямо у специалиста – есть ли у него опыт в решении данной проблемы.

Специалисты отмечают, что после нескольких сеансов клиент должен почувствовать какой-либо результат и в этом можно опираться только на собственные ощущения. Стоит обращать внимание и на поведение психолога – он должен следить за своим клиентом, регулярно отмечать изменения его состояния, обсуждать это и анализировать.

Если в течении какого-то времени с психологом не удалось установить доверительные отношения или отсутствует результат – то стоит поискать другого специалиста.

"Настоящий специалист во время первой беседы никогда не будет вас просить повторно посетить его сеансы или рекомендовать что-то, не до конца разобравшись с проблемой. Однако традиционная психология обычно рассчитана минимум на 8-10 сессий. Опять же, в зависимости от того, с каким запросом приходит человек. Это всегда обсуждается и можно договариваться", – отметили специалисты.

Они объясняют, что посещение психолога – это решение клиента и поэтому волноваться во время первого визита не стоит. Нужно максимально постараться выяснить, подходит ли вам данный специалист и имеет ли он достаточно опыта, чтобы помочь.

"Стоит помнить, что консультация у психолога – это отношения на равных, где обе стороны понимают свои права и обязанности. В психотерапии главное – доверие и контакт. Поэтому, если при встрече вы поняли, что с этим человеком вам комфортно – это уже большой плюс", - рекомендуют специалисты.

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