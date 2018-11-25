Експерти попередили про небезпеку перезрілих бананів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перезрілими можна вважати банани на шкірці яких є чорні крапки

Незважаючи на те, що банан прийшов до нас з екзотичних країн, він давно став одним з найбільш популярних фруктів серед українців. Хтось не любить банани з чорними крапками, що покривають шкірку, інші ж, навпаки, вибирають тільки такі, вважаючи їх найсмачнішими. Чи можна вживати перезрілі плоди в їжу розповів портал "Healthy Style".

Виявляється, переспілі банани можуть заподіяти шкоду здоров'ю людини.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Є, звичайно, сорт бананів, які мають на своїй шкірці чорні крапочки і при цьому вони є безпечними, але в наші краї їх не завозять. Якщо ж вам на очі попалися такі банани, швидше за все, чорні точки свідчать про не першу свіжiсть продукту.

Банани, які тотолько потрапляють на прилавки магазинів, мають жовту шкірку з зеленуватим відтінком. Через два-три дні шкірка повністю жовтіє, через тиждень – повністю покривається чорними плямами. Якщо плід під час транспортування піддавався переохолодження – чорні плями і смуги з'являться набагато раніше.

Від не свіжих бананів можна отруїтися, особливо влітку – коли в тріснутому шкірці тропічного фрукта можуть розмножуватися мухи-дрозофіли. У цьому і криється основна небезпека. Харчуючись плодом, муха одночасно відкладає в нього яйця. Помітити це відразу ж неможливо, але якщо заражені банани залишити в поліетиленовому пакеті, то через кілька днів можна побачити безліч личинок на плодах.

При виборі бананів, звертайте увагу на цілісність плоду.

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Відео: (video.rbc.ua)