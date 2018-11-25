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Експерти попередили про небезпеку перезрілих бананів

STYLERЖиття    25.11.2018 - 23:57
Експерти попередили про небезпеку перезрілих бананів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перезрілими можна вважати банани на шкірці яких є чорні крапки

Незважаючи на те, що банан прийшов до нас з екзотичних країн, він давно став одним з найбільш популярних фруктів серед українців. Хтось не любить банани з чорними крапками, що покривають шкірку, інші ж, навпаки, вибирають тільки такі, вважаючи їх найсмачнішими. Чи можна вживати перезрілі плоди в їжу розповів портал "Healthy Style".

Виявляється, переспілі банани можуть заподіяти шкоду здоров'ю людини.

Експерти попередили про небезпеку перезрілих бананівІлюстративне фото (pixabay.com)

Є, звичайно, сорт бананів, які мають на своїй шкірці чорні крапочки і при цьому вони є безпечними, але в наші краї їх не завозять. Якщо ж вам на очі попалися такі банани, швидше за все, чорні точки свідчать про не першу свіжiсть продукту.

Банани, які тотолько потрапляють на прилавки магазинів, мають жовту шкірку з зеленуватим відтінком. Через два-три дні шкірка повністю жовтіє, через тиждень – повністю покривається чорними плямами. Якщо плід під час транспортування піддавався переохолодження – чорні плями і смуги з'являться набагато раніше.

Від не свіжих бананів можна отруїтися, особливо влітку – коли в тріснутому шкірці тропічного фрукта можуть розмножуватися мухи-дрозофіли. У цьому і криється основна небезпека. Харчуючись плодом, муха одночасно відкладає в нього яйця. Помітити це відразу ж неможливо, але якщо заражені банани залишити в поліетиленовому пакеті, то через кілька днів можна побачити безліч личинок на плодах.

При виборі бананів, звертайте увагу на цілісність плоду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як схуднути без обмежень в їжі.

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Відео: (video.rbc.ua)

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