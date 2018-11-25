Эксперты предупредили об опасности перезрелых бананов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Перезрелыми можно считать бананы на кожуре которых есть черные точки

Несмотря на то, что банан пришел к нам из экзотических стран, он давно стал одним из самых популярных фруктов среди украинцев. Кто-то не любит бананы с черными точками, покрывающими кожуру, другие же наоборот выбирают только такие, считая их самыми вкусными. Можно ли употреблять перезревшие плоды в пищу рассказал портал "Healthy Style".

Оказывается, переспелые бананы могут причинить вред здоровью человека.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Есть, конечно, сорт бананов, которые имеют на своей шкурке черные точечки и при этом являются безопасными, но в наши края их не завозят. Если же вам на глаза попались подобные бананы, скорее всего, черные точки свидетельствуют о не первой свежести продукта.

Бананы, которые тотолько попадают на прилавки магазинов, имеют желтую шкурку с зеленоватым оттенком. Спустя два-три дня кожура полностью желтеет, спустя неделю – полностью покрывается черными пятнами. Если плод во время транспортировки поддавался переохлаждению – черные пятна и полосы появятся намного раньше.

От не свежих бананов можно отравиться, особенно летом – когда в треснутой шкурке тропического фрукта могут размножаться мухи-дрозофилы. В этом и кроется основная опасность. Питаясь плодом, муха одновременно откладывает в него яйца. Заметить это сразу же невозможно, но если зараженные бананы оставить в полиэтиленовом пакете, то спустя несколько дней можно увидеть множество личинок на плодах.

При выборе бананов, обращайте внимание на целостность плода.

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Видео: (video.rbc.ua)