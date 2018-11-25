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Эксперты предупредили об опасности перезрелых бананов

STYLERЖизнь    25.11.2018 - 23:57
Эксперты предупредили об опасности перезрелых бананов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Перезрелыми можно считать бананы на кожуре которых есть черные точки

Несмотря на то, что банан пришел к нам из экзотических стран, он давно стал одним из самых популярных фруктов среди украинцев. Кто-то не любит бананы с черными точками, покрывающими кожуру, другие же наоборот выбирают только такие, считая их самыми вкусными. Можно ли употреблять перезревшие плоды в пищу рассказал портал "Healthy Style".

Оказывается, переспелые бананы  могут причинить вред здоровью человека. 

Эксперты предупредили об опасности перезрелых банановИллюстративное фото (pixabay.com)

Есть, конечно, сорт бананов, которые имеют на своей шкурке черные точечки и при этом являются безопасными, но в наши края их не завозят. Если же вам на глаза попались подобные бананы, скорее всего, черные точки свидетельствуют о не первой свежести продукта.

Бананы, которые тотолько попадают на прилавки магазинов, имеют желтую шкурку с зеленоватым оттенком. Спустя два-три дня кожура полностью желтеет, спустя неделю – полностью покрывается черными пятнами. Если плод во время транспортировки поддавался переохлаждению – черные пятна и полосы появятся намного раньше.

От не свежих бананов можно отравиться, особенно летом – когда в треснутой шкурке тропического фрукта могут размножаться мухи-дрозофилы. В этом и кроется основная опасность. Питаясь плодом, муха одновременно откладывает в него яйца. Заметить это сразу же невозможно, но если зараженные бананы оставить в полиэтиленовом пакете, то спустя несколько дней можно увидеть множество личинок на плодах.

При выборе бананов, обращайте внимание на целостность плода.

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Видео(video.rbc.ua)

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