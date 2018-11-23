Експерти розкрили популярні схеми шахраїв у Чорну п'ятницю

Чорна п'ятниця. Фото: unsplash.com

Хитрі схеми, які продавці використовують для обману покупців

23 листопада в багатьох країнах світу пройде Чорна п'ятниця, і Україна не виняток. У цей день багато торговці пропонують покупцям товари за вигідними цінами.

Проте компанія Black Friday Global провела опитування, в результаті коротого стало відомо, що близько 88% українців знає про Чорної п'ятниці, а всього лише третина з них збирається скористатися знижками в даний день.

Згідно думку експертів компанії, в реальності далеко не всі продавці готові знижувати ціни, тому вони придумують хитрі схеми, щоб обдурити покупця.

Фото: black friday.global

Серед яких можна виділити кілька:

Несправжнє зниження ціни. Напередодні розпродажі, магазин піднімає ціни на товар. Те, що вчора коштувало 100 грн, сьогодні коштує 130 грн, а в Чорну п'ятницю буде коштувати ті ж сто гривень, або навіть більше. Якщо покупець не звертав увагу на ціну даного товару за місяць-тиждень до розпродажі, він не може знати про шахрайство.

Підміняють об'єкт вашого бажання. Магазини приваблюють клієнтів гарною пропозицією. Наприклад, дешевої зимовою курткою для дитини. Коли покупець «повівся» на приманку і прийшов в магазин, йому кажуть, що цей товар вже розпродано. Тоді продавець починає вас утішати і пропонувати аналогічні товари. Дуже часто навіть краще від тих, які ви хотіли купити, але вони виявляються дорожчими. Тут працює психологічний момент — ви вже налаштувалися щось купити, морально витратили гроші, а вам кажуть, що ви не можете цього зробити. У таких випадках потрібно спробувати зберегти самовладання і згадати про те, що це шахрайство.

Передзамовлення. Великі компанії часто пропонують покупцям зробити передзамовлення товару за зниженою ціною. Так вони розуміють, який попит на товар, забезпечують його необхідну кількість. Крім того, товар за низькою ціною розкуповують швидше і компанії потрібні гарантії. Тому вона часто бере передоплату за попереднім замовленням. В основному це 10-15% від вартості товару. Під час Чорної п'ятниці у покупців виникає якась ейфорія, азарт, і заманити його на хорошу знижку навіть по передоплаті стає простіше. А якщо ще поряд з товаром йде зворотний відлік до закінчення акції, то шанси отримати гроші раніше товару ще зростають. Але існує ризик, що після оплати частини вартості товару, ви його не отримаєте взагалі.

Важливий текст дрібним шрифтом. Важлива інформація про доставку, обміні, гарантії на товар, терміни акції або знижки позначається десь у куточку дрібним шрифтом. Розрахунок виключно на неуважність. Тому "дослідіть" сторінку товару і сайту на наявність таких прихованих умов, почитайте правила ресурсу і конкретного продавця перш, ніж купувати товар.

Віруси. В Чорну п'ятницю багато ганяються за знижками, втрачаючи пильність. А інші створюють киберловушки для перших. Інтернет-шахраї можуть надсилати листи з вигідними пропозиціями на пошту або СМС на телефон, або створювати цілі сайти з "самими низькими цінами". Так можна отримати вірус, який вкраде ваші паролі і дані платіжних карт. Або зателефонувати за вигідною пропозицією, а там вхідні дзвінки коштують 100 грн за хвилину. Або потрапити на «колон» відомого сайту і самостійно перерахувати гроші шахраям. Не відкривайте спам і підозрілу пошту, особливо якщо ви не підписані на розсилку компанії. Зверніть увагу на дату створення сайту(дуже часто в самому низу сторінки вказано рік створення). Читайте відгуки про сайт або продавця у якого хочете купити товар.

Нагадаємо, раніше стиліст розповів, що краще всього купувати на Чорну п'ятницю.

Нагадаємо, раніше фахівці назвали п'ять предметів, які не варто купувати в Чорну п'ятницю.

До речі, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте в добірці рад РБК-Lite.

Відео: РБК-Україна