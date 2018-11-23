Эксперты раскрыли популярные схемы мошенников в Черную пятницу

Черная пятница. Фото: unsplash.com

Хитрые схемы, которые продавцы используют для обмана покупателей

23 ноября во многих странах мира пройдет Черная пятница, и Украина не исключение. В этот день многие торговцы предлагают покупателям товары по выгодным ценам.

Однако компания Black Friday Global провела опрос, в результате коротого стало известно, что около 88% украинцев знает о Черной пятнице, а всего лишь треть из них собирается воспользоваться скидками в данный день.

Согласно мнению экспертов компании, в реальности далеко не все продавцы готовы снижать цены, поэтому они придумывают хитрые схемы, чтобы обмануть покупателя.

Фото: black-friday.global

Среди которых можно выделить несколько:

Ненастоящее понижение цены. Накануне распродажи, магазин поднимает цены на товар. То, что вчера стоило 100 грн, сегодня стоит 130 грн, а в Черную пятницу будет стоить те же сто гривен, или даже больше. Если покупатель не обращал внимание на цену данного товара за месяц-неделю до распродажи, он не может знать о мошенничестве.

Подменяют объект вашего желания. Магазины привлекают клиентов хорошим предложением. Например, дешевой зимней курткой для ребенка. Когда покупатель «повелся» на приманку и пришел в магазин, ему говорят, что этот товар уже распродан. Тогда продавец начинает вас утешать и предлагать аналогичные товары. Очень часто даже «лучше» тех, которые вы хотели купить, но они оказываются дороже. Здесь работает психологический момент — вы уже настроились что-то купить, морально потратили деньги, а вам говорят, что вы не можете этого сделать. В таких случаях нужно попробовать сохранить самообладание и вспомнить о том, что это мошенничество.

Предзаказ. Крупные компании часто предлагают покупателям сделать предзаказ товара по сниженной цене. Так они понимают, какой спрос на товар, обеспечивают его необходимое количество. Кроме того, товар по низкой цене раскупают быстрее и компании нужны гарантии. Поэтому она часто берет предоплату по предзаказу. В основном это 10−15% от стоимости товара. Во время Черной пятницы у покупателей возникает некая эйфория, азарт, и заманить его на хорошую скидку даже по предоплате становится проще. А если еще рядом с товаром идет обратный отсчет до окончания акции, то шансы получить деньги раньше товара еще возрастают. Но существует риск, что после оплаты части от стоимости товара, вы его не получите вообще.

Важный текст мелким шрифтом. Важная информация о доставке, обмене, гарантии на товар, сроках акции или скидках обозначается где-то в уголке мелким шрифтом. Расчет исключительно на невнимательность. Поэтому "исследуйте" страницу товара и сайта на наличие таких скрытых условий, почитайте правила ресурса и конкретного продавца прежде, чем покупать товар.

Вирусы. В Черную пятницу многие гоняются за скидками, теряя бдительность. А другие создают киберловушки для первых. Интернет-мошенники могут присылать письма с выгодными предложениями на почту, или СМС на телефон, или создавать целые сайты с "самими низкими ценами". Так можно получить вирус, который украдет ваши пароли и данные платежных карт. Или позвонить по выгодному предложению, а там входящие звонки стоят 100 грн за минуту. Или попасть на «колон» известного сайта и самостоятельно перечислить деньги мошенникам. Не открывайте спам и подозрительную почту, особенно если вы не подписаны на рассылку компании. Обратите внимание на дату создания сайта(очень часто в самом низу страницы указан год создания). Читайте отзывы о сайте или продавце у которого хотите купить товар.

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К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в подборке советов РБК-Lite.

Видео: РБК-Украина