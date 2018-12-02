Експерти розповіли, які продукти можуть стати причиною раку

Колаж (РБК-Україна)

Ці продукти стають причиною розвитку злоякісних пухлин

Продукти харчування, які зазнали інтенсивної переробки, викликають розвиток ракових хвороб. В даному випадку маються на увазі готові страви: локшина, тістечка, кондитерські вироби, пластівці для сніданку, ковбаса і сосиски, містять у собі різні шкідливі добавки, консерванти, барвники і ароматизатори. Крім цього, в них міститься велика кількість цукру, жиру і солей. Про це повідомляє портал "Здоров'я та краса цілодобово".

Завдяки масштабним дослідженням експерти з'ясували, що часте вживання продуктів, що пройшли через інтенсивну обробку, може сприяти розвитку злоякісних пухлин. Як правило, такі продукти виробляються на фабриках з інгредієнтами, невідомими на звичайних кухнях. В список потенційно небезпечної їжі потрапили ковбаса, сосиски, пластівці для сніданку, і інша їжа, яка становить більше половини раціону сучасних сімей.

Нагадаємо, експерт озвучив 5 принципів здорового харчування взимку. У холодну пору їжа повинна бути зігріває, багатою поживними речовинами і маслянистою, щоб давати енергію і зміцнювати імунітет.

До цього дієтологи назвали продукты, які не можна їсти на порожній шлунок.

Відео: РБК-Україна