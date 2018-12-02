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Эксперты рассказали, какие продукты могут стать причиной рака

STYLERЖизнь    02.12.2018 - 10:02
Эксперты рассказали, какие продукты могут стать причиной рака
Коллаж (РБК-Украина)

Эти продукты становятся причиной развития злокачественных опухолей

Продукты питания, которые подверглись интенсивной переработке, вызывают развитие раковых болезней. В данном случае, имеются ввиду готовые блюда: лапша, пирожные, кондитерские изделиях, хлопья для завтрака, колбаса и сосиски, содержащие в себе разные вредные добавки, консерванты, красители и ароматизаторы. Помимо этого, в них содержится большое количество сахара, жира и солей. Об этом сообщает портал "Здоровье и красота круглосуточно".

Благодаря масштабным исследованиям эксперты выяснили, что частое употребление продуктов, прошедших через интенсивную обработку, может способствовать развитию злокачественных опухолей. Как правило, такие продукты производятся на фабриках с ингредиентами, неизвестными на обычных кухнях. В список потенциально опасной пищи  попали колбаса, сосиски, хлопья для завтрака, и другая пища, которая составляет более половины рациона современных семей.

Напомним, эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой. В холодное время еда должна быть согревающей, богатой питательными веществами и маслянистой, чтобы давать энергию и укреплять иммунитет. 

До этого диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок.

Видео: РБК-Украина

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