Експерти повідомили, що може стати причиною відмови у виплатах при ДТП

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Несвоєчасна заміна шин - підстава для страхової компанії відмовити у виплаті

Несвоєчасна заміна шин може стати вагомою підставою для страхової компанії відмовити у виплаті. Про це повідомили представники страхових компаній, передає Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що це стосується договорів добровільного страхування автотранспорту (КАСКО). "Більшість страхових компаній при укладенні договору страхування автомобілів включають в нього необхідність заміни шин по сезону", - зазначив представник компанії.

Також повідомляється, що майже в усіх договорах визначено, що підставою для відмови у виплаті також може бути не зовсім добросовісне ставлення до застрахованого майна.

За словами представника страхової компанії, важливо зменшувати ризик настання страхової події, інакше це можна інтерпретувати як те, що страхувальник знав про ризик, пов'язаний з настанням зимового періоду та можливим погіршенням погодних умов.

Він також додав, що в деяких договорах страхових компаній з іноземним капіталом зазначається, що перехід на зимові шини повинен відбуватися з 15 жовтня. А виробники автомобільних шин рекомендують змінити "взуття" для авто, коли середньодобова температура повітря впаде нижче 7 градусів тепла.

До речі в українському законодавстві вимоги щодо своєчасної зміни шин у відповідності з сезоном відсутні.

Повідомлялося, що в "Укравтодорі" водіям нагадали про необхідність змінити шини. "З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються в небезпечний і некерований вид транспорту", - зазначили в держагентстві.

Ми писали, що у Києві вночі очікується сніг, зранку - ожеледиця. З метою уникнення аварій і травм в результаті ожеледі водіям радять не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Також рекомендується дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій

А також про те, що через перший сніг в Києві відбулося вже більше 50 аварій. Наголошується, що в Києві на початку гостомельської траси сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими та перекиданням.

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