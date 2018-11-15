Эксперты сообщили, что может стать причиной отказа в выплатах при ДТП

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Несвоевременная замена шин - основание для страховой компании отказать в выплате

Несвоевременная замена шин может стать весомым основанием для страховой компании отказать в выплате. Об этом сообщили представители страховых компаний, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что это касается договоров добровольного страхования автотранспорта (КАСКО). "Большинство страховых компаний при заключении договора страхования автомобилей включают в него необходимость замены шин по сезону", - отметил представитель компании.

Также сообщается, что почти во всех договорах определено, что основанием для отказа в выплате также может быть не совсем добросовестное отношение к застрахованному имуществу.

По словам представителя страховой компании, важно уменьшать риск наступления страхового события, иначе это можно интерпретировать как то, что страхователь знал о риске, связанном с наступлением зимнего периода и возможным ухудшением погодных условий.

Он также добавил, что в некоторых договорах страховых компаний с иностранным капиталом указывается, что переход на зимние шины должен происходить с 15 октября. А производители автомобильных шин рекомендуют сменить "обувь" для авто, когда среднесуточная температура воздуха упадет ниже 7 градусов тепла.

К слову в украинском законодательстве требования в отношении своевременной смены шин в соответствии с сезоном отсутствуют.

Кстати, в "Укравтодоре" водителям напомнили о необходимости сменить шины. "С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - отметили в госагентстве.

Мы писали, что в Киеве ночью ожидается снег, а утром - гололедица. С целью избежания аварий и травм в результате гололеда водителям советуют не использовать автотранспорт с летними шинами.

Также рекомендуется придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям

А также о том, что из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий. Отмечается, что в Киеве в начале гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и опрокидыванием.

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