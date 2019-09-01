Експерти забили тривогу: що буде з доларом у вересні

Курс долара до гривні - прогноз експертів на вересень (колаж: РБК-Україна)

Експерти прогнозують зростання курсу долара

Гривня протягом всього серпня утримувала свої позиції. Після досить різкого падіння в перший тиждень (з 25,02 грн за долар 1 серпня до 25,73 грн за долар 6-го по офіційним курсом НБУ) вона практично відвоювала втрачені позиції. 23-25 серпня курс долара – 25,04 грн – був близький до мінімального не тільки за цей рік, але і за два попередніх (25,02 грн). Після різкого падіння курс долара пішов у гору. Хоча і дуже повільно: за останній тиждень місяця американська валюта змогла додати в ціні менше 20 копійок (до 25,23 грн). А в останній день знову "здалася": офіційний курс опустився до 25,15 грн. Експерти розповіли, яким буде курс долара у вересні, передає "Сьогодні".

Ослаблення гривні в цьому році почалося дещо пізніше, ніж рік тому. У 2018-му українська валюта почала стабільно девальвувати десь з середини липня, а за серпень долар подорожчав відразу на 1,21 грн (з 26,87 до 28,28 грн). Зараз же початок серпня долар зустрів на нижньому піку своєї ціни (25,02 грн) і за весь місяць зміг додати всього 13 копійок (до 25,15 грн).

Восени долар завжди коштує дорожче, ніж влітку. І в тому, що курс долара найближчим часом почне стабільно зростати, ніхто не сумнівається. Питання лише в тому, коли це станеться і наскільки він виросте.

Передумови для ослаблення гривні з'являться у вересні

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що в цьому році міцна гривня в кінці літа – аж ніяк не аномалія.

"У цьому році гривня веде себе цілком зрозуміло, передбачувано і прогнозовано. Ще на початку року було зрозуміло, що зміцнення відбуватиметься до кінця літа внаслідок різного роду виборів. Специфіка України така, що під час виборів в Україну приходять специфічні капітали, і це сприяє зміцненню гривні", – говорить він.

Експерт вважає непередбаченною обставиною те, що іноземні інвестори проявили величезний інтерес до цінних українських паперів. Це відбилося на міці української гривні.

"Деяким чином несподіваним був масовий захід нерезидентів у гривневі ОВДП. Він почався лише в минулому році, коли нерезиденти купили ОВДП на 6-8 млрд грн. А в цьому році обсяг дійшов вже до 80 млрд грн. Швидше за все, це обумовлено діями міністерства фінансів і Нацбанком, тому що прибутковість облігацій і ставки рефінансування надзвичайно висока, 18-19%", – говорить Василь Юрчишин.

Курс долара до гривні - прогноз експертів на вересень (фото з відкритих джерел)

Перше масове погашення таких облігацій має відбутися вже у вересні, і це відразу позначиться на курсі гривні.

"Восени повинні початися перші погашення коротких облігація, 6-9-місячних. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо ослаблення гривні. Досить поступове, але з певним прискоренням. А на кінець року ми, очевидно, повернемося до того рівня, який був і в минулому році – десь 27,5-27,9 грн за долар", – говорить Василь Юрчишин.

Керівник EXANTE Україна Володимир Позній також вважає, що у вересні навряд чи ми побачимо серйозне зростання долара.

"Відмітка у 25 гривень протягом останніх трьох років виступає в якості значущого рівня, поблизу якого зростання української валюти втрачає силу. Схоже, цей сценарій стався у серпні, незважаючи на те, що гривня стала лідером за приростом до долара з початку року, додаючи в якийсь момент більше 10%. Ймовірно, стрибок долара до гривні продовжиться у вересні і потенційно розтягнеться на кілька місяців, поклавши початок росту до верхньої межі діапазону останніх років – 28 за долар. У вересні, зокрема, можливий відкат в область 26", – говорить він.

Причина, за якою може послабитися гривня, на думку Познія, полягає в торгових війнах і ослабленні валют країн, що розвиваються.

"Торгові війни пригнічують промислове зростання в усьому світі, що викликає скорочення попиту на основну експортну сировину України і тягне за собою ослаблення валюти. На додаток на порядок денний у серпні знову стали просочуватися тривожні новини з Туреччини та Аргентини, що викликало різке ослаблення національних валют цих країн. Турбулентність валют країн часто викликає негатив для всього блоку валют EM, що може стати головною темою вересня", – говорить він.

Нагадаємо, що раніше аналітики спрогнозували курс долара на початку вересня.