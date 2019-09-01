Эксперты забили тревогу: что будет с долларом в сентябре

Курс доллара к гривне - прогноз экспертов на сентябрь (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты прогнозируют рост курса доллара

Гривна в течение всего августа удерживала свои позиции. После довольно резкого падения в первую неделю (с 25,02 грн за доллар 1 августа до 25,73 грн за доллар 6-го по официальному курсу НБУ) она практически отвоевала утраченные позиции. 23-25 августа курс доллара – 25,04 грн – был близок к минимальному не только за этот год, но и за два предыдущих (25,02 грн). После резкого падения курс доллара пошел в верх. Хотя и очень медленно: за последнюю неделю месяца американская валюта смогла прибавить в цене менее 20 копеек (до 25,23 грн). А в последний день снова "сдалась": официальный курс опустился до 25,15 грн. Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в сентябре, передает "Сегодня".

Ослабление гривны в этом году началось несколько позже, чем год назад. В 2018-м украинская валюта начала стабильно девальвировать где-то с середины июля, а за август доллар подорожал сразу на 1,21 грн (с 26,87 до 28,28 грн). Сейчас же начало августа доллар встретил на нижнем пике своей цены (25,02 грн) и за весь месяц смог прибавить всего 13 копеек (до 25,15 грн).

Осенью доллар всегда стоит дороже, чем летом. И в том, что курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти, никто не сомневается. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и насколько он вырастет.

Предпосылки для ослабления гривны появятся в сентябре

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что в этом году крепкая гривна в конце лета – отнюдь не аномалия.

"В этом году гривна ведет себя вполне понятно, предсказуемо и прогнозировано. Еще в начале года было понятно, что укрепление будет происходить до конца лета вследствие разного рода выборов. Специфика Украины такова, что во время выборов в Украину приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны", – говорит он.

Эксперт считает непредвиденным обстоятельством то, что иностранные инвесторы проявили огромный интерес к ценным украинским бумагам. Это отразилось на крепости украинской гривны.

"Некоторым образом неожиданным был массовый заход нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Он начался только в прошлом году, когда нерезиденты купили ОВГЗ на 6-8 млрд грн. А в этом году объем дошел уже до 80 млрд грн. Скорее всего, это обусловлено действиями министерства финансов и Нацбанком, потому что доходность облигаций и ставки рефинансирования чрезвычайно высокая, 18-19%", – говорит Василий Юрчишин.

Курс доллара к гривне - прогноз экспертов на сентябрь (фото из открытых источников)

Первое массовое погашение таких облигаций должно произойти уже в сентябре, и это сразу скажется на курсе гривны.

"Осенью должны начаться первые погашения коротких облигация, 6-9-месячных. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы увидим ослабление гривны. Достаточно постепенное, но с определенным ускорением. А на конец года мы, очевидно, вернемся к тому уровню, который был и в прошлом году – где-то 27,5-27,9 грн за доллар", – говорит Василий Юрчишин.

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний также считает, что в сентябре вряд ли мы увидим серьезный рост доллара.

"Отметка в 25 гривен на протяжении последних трех лет выступает в качестве значимого уровня, вблизи которого рост украинской валюты теряет силу. Похоже, этот же сценарий произошел в уходящем августе, несмотря на то что гривна стала лидером по приросту к доллару с начала года, прибавляя в какой-то момент более 10%. Вероятно, отскок доллара к гривне продолжится в сентябре и потенциально растянется на несколько месяцев, положив начало росту к верхней границе диапазона последних лет – 28 за доллар. В сентябре, в частности, возможен откат в область 26", – говорит он.

Причина, по которой может ослабиться гривна, по мнению Позния, состоит в торговых войнах и ослаблении валют развивающихся стран.

"Торговые войны подавляют промышленный рост во всем мире, что вызывает сокращение спроса на основное экспортное сырье Украины и тянет за собой ослабление валюты. В дополнение на повестку дня в августе вновь стали просачиваться настораживающие новости из Турции и Аргентины, что вызывало резкое ослабление национальных валют этих стран. Турбулентность валют развивающихся стран часто вызывает негатив для всего блока валют EM, что может стать главной темой сентября", – говорит он.

Напомним, что ранее аналитики спрогнозировали курс доллара в начале сентября.