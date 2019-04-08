Електронна медицина: українців чекають кардинальні зміни

Фото: Медицина в Україні (колаж РБК-Україна)

Електронна медична система буде вдосконалюватися і має спростити життя як лікарів, так і пацієнтів та працівників аптек

Електронний рецепт і загалом електронна медицина – ці зміни в медицині давно обговорюють українці. В нашій країні вже кілька років поспіль активно впроваджується eHealth – електронна медична система у сфері охорони здоров'я.

З часом "функціонал" електронної медичної системи буде тільки розширюватися. Про це у інтерв’ю виданню apteka.ua розповів Дмитро Алешко партнер Юридичної компанії "Правовий Альянс". Він розкрив ключові принципи системи.

"Світ не стоїть на місці та розвивається. Зокрема, це проявляється в тому, що він семимильними кроками прямує назустріч запровадженню онлайн-процедур та швидкому обміну інформацією. У деяких країнах, наприклад, уже навіть голосування здійснюється через мережу Інтернет", - прокоментував Дмитро Алешко.

Через це, за його словами перехід у електронний формат – це важлива складова розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Він додав, що модель системи eHealth заснована на передовому досвіді зарубіжних країн.

Фото: Електронна медична система має спростити життя як лікарям, так і пацієнтам та працівникам аптек, каже юрист (УНІАН)

"Зауважу, що eHealth — це не лише про елект­ронні рецепти, це інформаційно-телекомунікаційна система, що буде далі вміщувати такі складові як реєстр пацієнтів, реєстр декларацій про вибір пацієнтом лікаря, який надає первинну медичну допомогу, також - реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, який містить інформацію про заклади охорони здоров’я в Україні, фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та лабораторії", - зазначив фахівець.

Також ця система в майбутньому буде включати в себе реєстр медичних спеціалістів і реєстр договорів про медобслуговування населення відповідно до програми медичних гарантій та реєстр договорів про реімбурсацію.

Фото: Електронний рецепт вже діє в Україні з 1 квітня (РБК-Україна)

Крім того, з часом у перспективі система має значно спростити життя всім учасникам процесу – і лікарям, і пацієнтам, і навіть провізорам, які працюють в аптеках та видаватимуть електронні рецепти.

"Система має стати джерелом достовірної статистики, сприяти підвищенню доступності та прозорості послуг з охорони здоров’я, а також стати антикорупційним інструментом", - зазначив Дмитро Алешко.

За його словами, електронна система має обєднати реєстри мед закладів України, самих пацієнтів та лікарів так, щоб інформація про основні дії в системі стала доступною для системного аналізу. Це дозволить прораховувати ризики і планувати подальші можливості розвитку системи.

"Одночасно з цим держава зможе відслідковувати загальну картину стану здоров’я населення, що сприятиме забезпеченню формування подальшої політики державних органів у сфері охорони здоров’я шляхом об’єктивного визначення пріоритетів у фінансуванні", - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, стало відомо, які зміни у відпуску антибіотиків у аптеках чекають на українців.

Крім того, в Україні почне змінюватися система забезпечення донорською кров'ю. Фахівці розповіли про те, яких змін варто чекати найближчим часом та в перспективі.

Відео: Чи можна економити на купівлі ліків в аптеці? (video.rbc.ua)