Электронная медицина: украинцев ждут кардинальные изменения

Фото: Медицина в Украине (коллаж РБК-Украина)

Электронная медицинская система будет совершенствоваться и должна упростить жизнь как врачей, так и пациентов и работников аптек

Электронный рецепт и в целом электронная медицина – эти изменения в медицине давно обсуждают украинцы. В нашей стране уже несколько лет подряд активно внедряется eHealth – электронная медицинская система в сфере здравоохранения.

Со временем "функционал" электронной медицинской системы будет только расширяться. Об этом в интервью изданию apteka.ua рассказал Дмитрий Алешко партнер Юридической компании "Правовой Альянс". Он раскрыл ключевые принципы системы.

"Мир не стоит на месте и развивается. В частности, это проявляется в том, что он семимильными шагами идет навстречу введению онлайн-процедур и быстрому обмену информацией. В некоторых странах, например, уже даже голосование осуществляется через сеть Интернет", - прокомментировал Дмитрий Алешко.

В виду этого, по его словам переход в электронный формат – это важная составляющая развития сферы здравоохранения в Украине. Он добавил, что модель системы eHealth основана на передовом опыте зарубежных стран.

Фото: Электронная медицинская система должна упростить жизнь как врачам, так и пациентам и работникам аптек, говорит юрист (УНИАН)

"Замечу, что eHealth — это не только электронные рецепты, это и информационно-телекоммуникационная система, которая будет дальше содержать такие составляющие как реестр пациентов, реестр деклараций о выборе пациентом врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, также - реестр субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения, который содержит информацию об учреждениях здравоохранения в Украине, физических лиц - предпринимателей, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и лаборатории", - отметил специалист

Также эта система в будущем будет включать в себя реестр медицинских специалистов и реестр договоров о медобслуживании населения согласно программы медицинских гарантий и реестр договоров о реимбурсации.

Фото: Электронный рецепт уже действует в Украине с 1 апреля (РБК-Украина)

Кроме того, со временем в перспективе система должна значительно упростить жизнь всем участникам процесса – и врачам, и пациентам, и даже провизорам, которые работают в аптеках и будут выдавать электронные рецепты.

"Система должна стать источником достоверной статистики, способствовать повышению доступности и прозрачности услуг здравоохранения, а также стать антикоррупционным инструментом", - отметил Дмитрий Алешко.

По его словам, электронная система должна объединить реестры медучреждений Украины, самих пациентов и врачей так, чтобы информация об основных действиях в системе стала доступной для системного анализа. Это позволит просчитывать риски и планировать дальнейшие возможности развития системы.

"Одновременно с этим государство сможет отслеживать общую картину состояния здоровья населения, что будет способствовать обеспечению формирования дальнейшей политики государственных органов в сфере здравоохранения путем объективного определения приоритетов в финансировании", - подчеркнул специалист.

Напомним, стало известно, какие изменения в отпуске антибиотиков в аптеках ждут украинцев.

Кроме того, в Украине начнет меняться система обеспечения донорской кровью. Специалисты рассказали о том, каких изменений стоит ждать в ближайшее время и в перспективе.

Видео: Можно ли экономить на покупке лекарств в аптеке? (video.rbc.ua)