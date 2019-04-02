Електронний рецепт запрацював не всюди: лікарі повідомляють про неполадки

Фото: Електронний рецепт в Україні (РБК-Україна)

В Україні вже діє електронний рецепт. Поки – за програмою "Доступні ліки", але скоро його застосування мають намір розширити

З 1 квітня в Україні запрацював електронний рецепт за програмою "Доступні ліки", згідно з якою українці отримують ліки безкоштовно або з невеликою доплатою (від серцево-судинних хвороб, діабету і бронхіальної астми).

У МОЗ кажуть, що тепер пацієнтам не потрібно буде мати справу з папірцями, а замість цього лікар виписуватиме електронний рецепт, який будуть приймати в аптеці в будь-якій точці України. Також не потрібно буде розгадувати, що написано в рецепті, якщо у ньому щось вказано нерозбірливо.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, вся інформація про пацієнта в системі буде надійно захищена, а для отримання ліків в аптеці потрібно тільки смс з номером рецепта.

Увечері 1 квітня в редакцію Styler на умовах анонімності звернувся лікар одного з медичних установ "первинки" Києва, який повідомив, що поки електронний рецепт за програмою "Доступні ліки" працює не скрізь.

"Ми всі знали про те, що з 1 квітня електронний рецепт за програмою "Доступні ліки" має заробити. Але в нашому закладі його виписати поки не можна. Це залежить, звичайно, не від Міністерства, а від конкретної медико-інформаційної системи, яку встановили в конкретному закладі. Зараз я бачу, що поки не всі системи на це налаштовані", – каже лікар.

Фото: Електронний рецепт за програмою "Доступні ліки" в день запуску працював не скрізь (unsplash.com)

За його словами, в його закладі користуються системою ЕМСіМЕД. В ній поки що виписку електронного рецепта не налагодили. В інших медустановах кажуть, що виписка електронного рецепту поки не працює також у системі Медстар.

В той же час у одній найбільш популярних систем Helsi електронний рецепт працює злагоджено і без будь-яких проблем. Про це повідомив CEO Helsi.me Артем Михайлюк.

За його словами, станом на 1 квітня вже до 9 ранку було виписано кілька сотень електронних рецептів, і по ним вже отримали ліки багато людей. Пізніше стало відомо, що тільки 1 квітня в системі Helsi вже виписали близько 70000 електронних рецептів.

Втім, лікар, який повідомив редакції про неполадки, вважає проблеми тимчасовими.

"Не думаю, що це буде тривати довго. Впевнений, найближчим часом електронний рецепт буде успішно працювати у всіх медико-інформаційних системах. Думаю, більшість людей вже давно готові до того, що рецепт буде електронним. Також я бачу серйозний запит на це від киян", - упевнений він.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла про серйозну небезпеку для здоров'я глутамату натрію, який міститься в китайській їжі, чіпсах та вермішелі швидкого приготування.

Також в Україні скоро будуть отримувати лікарняні в електронному вигляді замість паперових.