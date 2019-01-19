Епідемія скарлатини в Україні: медики розповіли, як вберегтися від хвороби

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При скарлатині призначають антибіотики

Незважаючи на поодинокі випадки захворювання дітьми скарлатиною в Україні, лікарі кажуть, що про епідемію хвороби поки говорити дуже рано. Зазначимо, що скарлатина - інфекційна хвороба, викликана гемолітичним стрептококом групи А .

"Збудник скарлатини – це бета-гемолітичний стрептокок. Тобто це не є якимось специфічним збудником, це стрептококи, які циркулюють у природі постійно. І люди постійно хворіють стрептококовими інфекціями. Тільки це найчастіше не скарлатина, а різні форми ангін", – цитує лікаря Дениса Армана видання "Сегодня".

Лікар-епідеміолог Юлій Жигалов також упевнений, що про епідемію говорити поки не варто.

"Сказати, що у нас можлива епідемія. Навряд чи. Це бактеріальна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом", – сказав Жигалов.

Лікарі рекомендують дотримуватися гігієни, щоб уникнути цієї хвороби.Також відзначимо, що захворювання лікується антибіотиками..

"В першу чергу, в цей час необхідно посидіти вдома, щоб не дати приєднатися вторинної інфекції. Необхідно звернутися до лікаря, який призначить антибіотики, жарознижуючі препарати. Під час лікування практикуються полоскання, різні протизапальні препарати. Важливий питний режим, режим харчування. Якщо говорити про профілактику, вакцини немає. Потрібно дотримувати особисту гігієну, намагатися бути менше в місцях скупчення людей або ж обмежити контакт з хворою людиною", – сказав Юлій Жигалов.

Варто відзначити, що скарлатина не є смертелным захворюванням, але вона може давати ускладнення на серце і нирки.

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