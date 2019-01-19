Эпидемия скарлатины в Украине: медики рассказали, как уберечься от болезни

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При скарлатине назначают антибиотики

Несмотря на единичные случаи заболевания детьми скарлатиной в Украине, врачи говорят, что об эпидемии болезни пока говорить очень рано. Отметим, что скарлатина - инфекционная болезнь, вызванная гемолитическим стрептококком группы А.

"Возбудитель скарлатины – это бета-гемолитический стрептококк. То есть это не является каким-то специфическим возбудителем, это стрептококки, которые циркулируют в природе постоянно. И люди постоянно болеют стрептококковыми инфекциями. Только это чаще всего не скарлатина, а разные формы ангин", – цитирует врача Дениса Армана издание "Сегодня".

Врач-эпидемиолог Юлий Жигалов также уверен, что об эпидемии говорить пока что не стоит.

"Сказать, что у нас возможна эпидемия. Вряд ли. Это бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем", – сказал Жигалов.

Врачи рекомендуют соблюдать гигиену, чтобы избежать этой болезни.Также отметим, что лечится заболевание антибиотиками.

"В первую очередь, в это время необходимо посидеть дома, чтобы не дать присоединиться вторичной инфекции. Необходимо обратиться к врачу, который назначит антибиотики, жаропонижающие препараты. Во время лечения практикуются полоскания, различные противовоспалительные препараты. Важен питьевой режим, режим питания. Если говорить о профилактике, то вакцины нет. Нужно соблюдать личную гигиену, стараться быть меньше в местах скопления людей или же ограничить контакт с больным человеком", – сказал Юлий Жигалов.

Стоит отметить, что скарлатина не является смертельным заболеванием, но она может давать осложнения на сердце и почки.

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