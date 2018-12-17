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Епідемія туберкульозу: українцям розповіли, як вберегтися від захворювання

STYLERЖиття    17.12.2018 - 17:57

Відео: (YouTube/Сьогодні)

У Києві захворюваність на туберкульоз знизилася на 12,6%, однак, в цілому, епідемія в Україні не припиняється. А носії хвороби можуть навіть не знати про неї, оскільки вона зустрічається навіть у людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Найбільша захворюваність спостерігається в Одеській області, передає "Сьогодні".

Незважаючи на те, що раніше хвороба поширювалася серед ув'язнених та алкозалежних, зараз її бактерії можна зустріти скрізь: від транспорту до магазину. Тому до лікарів приходять навіть ті, хто правильно харчується і займається спортом.

Медики радять частіше проводити профілактичні перевірки. Зараз пройти її можна абсолютно безкоштовно. У великих містах вже курсують фургони, де можна обстежитися навіть, якщо у людини немає місцевої прописки.

Епідемія туберкульозу: українцям розповіли, як вберегтися від захворюванняСкріншот відео: YouTube/Сьогодні)

Наголошується, що за статистикою на 2018 рік, туберкульоз виявили у 20 тисяч українців. Найбільше хворих зафіксовано в Одеській, Запорізькій, Житомирській та Херсонській областях. Лікарі відзначають, що в зону ризику найчастіше потрапляють ті, хто мало спить, веде пасивний спосіб життя і погано харчується.

Нагадаємо, міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" доставила в окупований Донецьк протитуберкульозні препарати.

Раніше повідомлялося, що в 10 областях, де ввели військовий стан, забезпечений посилений режим роботи відділу реагування на надзвичайні події і міжнародні медико-санітарні правила.

Зазначимо, навесні повідомлялося, що у бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" фіксували випадки захворювання на туберкульоз у відкритій формі.

 

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