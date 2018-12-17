Эпидемия туберкулеза: украинцам рассказали, как уберечься от заболевания

Видео: (YouTube/Сьогодні)

В Киеве заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,6%, однако, в целом, эпидемия в Украине не прекращается. А носители болезни могут даже не знать о ней, поскольку она встречается даже у людей, которые ведут здоровый образ жизни. Самая большая заболеваемость наблюдается в Одесской области, передает "Сегодня".

Несмотря на то, что ранее болезнь распространялась среди заключенных и алкозависимых, сейчас ее бактерии можно встретить везде: от транспорта до магазина. Поэтому к врачам приходят даже те, кто правильно питается и занимается спортом.

Медики советуют чаще проводить профилактические проверки. Сейчас пройти ее можно абсолютно бесплатно. В крупных городах уже курсируют фургоны, где можно обследоваться даже, если у человека нет местной прописки.

Скриншот видео: (YouTube/Сьогодні)

Отмечается, что по статистике на 2018 год, туберкулез обнаружили у 20 тысяч украинцев. Больше всего больных зафиксировано в Одесской, Запорожской, Житомирской и Херсонской областях. Врачи отмечают, что в зону риска зачастую попадают те, кто мало спит, ведет пассивный образ жизни и плохо питается.

Напомним, международная гуманитарная организация "Врачи без границ" доставила в оккупированный Донецк противотуберкулезные препараты.

Ранее сообщалось, что в 10 областях, где ввели военное положение, обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и международные медико-санитарные правила.

Отметим, весной сообщалось, что у боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" фиксировали случаи заболевания туберкулезом в открытой форме.