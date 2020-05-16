Епіфаній зробив важливу заяву перед великим святом

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Предстоятель ПЦУ Епіфаній направив лист прем'єр-міністру Денису Шмыгалю з приводу карантину

Карантин в Україні переглядатимуть вже 22 травня, і швидше за все продовжать. Водночас в країні вже почалося ослаблення обмежувальних заходів згідно з поетапним планом уряду, які відбуваються адаптивно, враховуючи епідеміологічну ситуацію з COVID-19. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав владу зняти встановлені заборони для вірян.

Нагадаємо, що українці зустрічали кілька важливих християнських свят в умовах карантину, включаючи Великдень. Церква рекомендувала не відвідувати храми і дивитися богослужіння дистанційно.

Також через загрозу зараження коронавірусом громадяни не змогли здійснити традиційні відвідування кладовищ у Поминальні дні. У ПЦУ тоді рекомендували православним віддати данину пам'яті рідним 6 червня - напередодні Трійці.

Так, день Святої Трійці в Україні у 2020 році припадає на 7 червня. Це одне з основних християнських свят, яке був встановлено на честь зішестя Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Очевидно, що в умовах пандемії українцям доведеться святкувати його також по-особливому.

На сайті ПЦУ поінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направив Кабінету міністрів пропозиції щодо послаблення карантину для священиків та вірян.

Митрополит Епіфаній надіслав листа главі уряду Денису Шмыгалю з приводу адаптивного застосування карантинних обмежень.

Предстоятель ПЦУ попросив прем'єра розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської ради церков "найближчим часом".

Епіфаній розповів про те, що пропозиції ці засновані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину ряду європейських країн і "покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення".

У цьому контексті цікаво зауважити, що спікер ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) того дня опублікував у своєму Facebook пост із роздумами про "телеєвхаристію" та озвучив думку, що "трансляція зображення Євхаристії не є самою Євхаристією", як і "ікона не може замінити Христа, якого зображує".

"...коли в умовах обмежень карантину Церква просила вірних молитися вдома, слухаючи/дивлячись трансляцію богослужіння, але не приймає за можливе проведення "дистанційного освячення Святих Дарів" - вона тримається вказаного Вселенським Собором "царського шляху", - написав заступник голови Управління з Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ.

Зоря уточнив, що "царського шляху" слід триматися в шануванні ікон - "ухиляючись як від обоження самих ікон, як предмету, так і від заперечення їхнього священного характеру, адже він виникає через зв‘язок образу з першообразом, ікони та особи, яку вона зображає".

Раніше ми писали про те, що в Україні різні області почали виходити з карантину по-різному, з урахуванням ситуації з коронавірусом в регіонах. З'явилася інфографіка, яка демонструє особливості зняття обмежень на місцях.

Автор: Володимир Костирін