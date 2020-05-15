Як українці виходять з карантину: особливості в різних регіонах
Карантин в Україні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
В Україні знімають карантинні обмеження, орієнтуючись на ситуацію з коронавірусом в областях
Україна виходить з карантину через коронавірус, поетапно знімаючи обмеження і заборони з 11 травня. Питання щодо продовження карантинного періоду розглянуть вже 22-го, а нині в різних регіонах процес ослаблення табу відбувається по-різному, з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Станом на сьогодні найбільш проблемними областями по COVID-19 є Київська (включаючи саму столицю), Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У Львівській та Закарпатській областях число інфікованих наближається до тисячі.
Згідно з даними Центру громадського здоров'я, від коронавірусу найменше постраждали в Чернігівській області, а також у вільній від окупантів території Луганської області - там зафіксовано менш як 100 випадків хвороби у кожній.
Які особливості виходу з карантину в різних областях України
- У Києві з 12 травня збільшили кількість окремих рейсів громадського транспорту, але метро залишається закритим. Відновили роботу непродовольчі магазини, перукарні, кафе і ресторани, кіоски та інше.
- У Чернівецькій області поки не знімають обмеження по карантину через велику кількість хворих COVID-19 (сьогодні 2600 заражених), зниження динаміки не спостерігається.
- У Львівській області комісія ТЕБ та НС вирішила перенести зняття заборон з 11 травня на 15-е, оскільки в регіоні збільшилася кількість хворих.
- В Івано-Франківській області підтримали ослаблення карантинних заходів з 11 травня, але відкриття стоматологічних кабінетів вирішили "заморозити".
- У Луганській області продовжили обмеження на роботу непродовольчих ринків.
- У Дніпрі мер Борис Філатов вирішив пом'якшити карантин в місті трохи більше, ніж дозволив уряд.
- У Житомирі з 11 травня дозволили їздити у громадському транспорті (крім вихідних) з 10:00 до 16:00 годин і тільки по посвідченню.
- У Вінниці з 11 травня вирішили запустити весь громадський транспорт.
- У Полтаві з 8 травня дозволили відвідувати кладовища.
Як в Україні виходять з карантину в різних областях - інфографіка (Фото: slovoidilo.ua)
Нагадаємо, що такі заходи - коли ослаблення карантину відбувається вибірково по регіонах - відноситься до адаптивного карантину, на який вже скоро перейде вся Україна.
Автор: Володимир Костирін
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