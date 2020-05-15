Як українці виходять з карантину: особливості в різних регіонах

Карантин в Україні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

В Україні знімають карантинні обмеження, орієнтуючись на ситуацію з коронавірусом в областях

Україна виходить з карантину через коронавірус, поетапно знімаючи обмеження і заборони з 11 травня. Питання щодо продовження карантинного періоду розглянуть вже 22-го, а нині в різних регіонах процес ослаблення табу відбувається по-різному, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Станом на сьогодні найбільш проблемними областями по COVID-19 є Київська (включаючи саму столицю), Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У Львівській та Закарпатській областях число інфікованих наближається до тисячі.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, від коронавірусу найменше постраждали в Чернігівській області, а також у вільній від окупантів території Луганської області - там зафіксовано менш як 100 випадків хвороби у кожній.

Які особливості виходу з карантину в різних областях України

У Києві з 12 травня збільшили кількість окремих рейсів громадського транспорту, але метро залишається закритим. Відновили роботу непродовольчі магазини, перукарні, кафе і ресторани, кіоски та інше.

У Чернівецькій області поки не знімають обмеження по карантину через велику кількість хворих COVID-19 (сьогодні 2600 заражених), зниження динаміки не спостерігається.

У Львівській області комісія ТЕБ та НС вирішила перенести зняття заборон з 11 травня на 15-е, оскільки в регіоні збільшилася кількість хворих.

В Івано-Франківській області підтримали ослаблення карантинних заходів з 11 травня, але відкриття стоматологічних кабінетів вирішили "заморозити".

У Луганській області продовжили обмеження на роботу непродовольчих ринків.

У Дніпрі мер Борис Філатов вирішив пом'якшити карантин в місті трохи більше, ніж дозволив уряд.

У Житомирі з 11 травня дозволили їздити у громадському транспорті (крім вихідних) з 10:00 до 16:00 годин і тільки по посвідченню.

У Вінниці з 11 травня вирішили запустити весь громадський транспорт.

У Полтаві з 8 травня дозволили відвідувати кладовища.

Як в Україні виходять з карантину в різних областях - інфографіка (Фото: slovoidilo.ua)

Нагадаємо, що такі заходи - коли ослаблення карантину відбувається вибірково по регіонах - відноситься до адаптивного карантину, на який вже скоро перейде вся Україна.

Автор: Володимир Костирін