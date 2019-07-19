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Епіфаній вручив Ляшку Благословенну грамоту (фото)


Олег Ляшко підтримав ПЦУ і митрополита Епіфанія

Глава Православної церкви України Епіфаній нагородив лідера Радикальної партії Олега Ляшка Благословенною грамотою з хрестом. Про це на своїй Facebook-сторінці написав народний депутат Андрій Лозовий, розмістивши світлини з нагородження.

"Після служби в Берестечкові на Козацьких могилах перший предстоятель Української Церкви Митрополит Епіфаній нагородив нашого провідника Олега Ляшка Благословенною грамотою з хрестом. Аксіос!" – написав Лозовий.

Нардеп також додав, що Ляшко працею на благо ПЦУ, боротьбою за її становлення, чіткою і жорсткою позицією на її захист заслужив на цю нагороду. І закликав діяти на підтримку Церкви усіх українців.

 

Олег Ляшко та предстоятель ПЦУ Епіфаній (фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi)

Нагадаємо, що Олег Ляшко та предстоятель ПЦУ Епіфаній взяли участь у заходах з нагоди 368-ї річниці Берестецької битви. Політик з побратимами відвідав молебень у селі Пляшева на Рівненщині та разом із митрополитом Епіфаніем помолився за полеглих у всіх війнах.

Зізнався, що для нього ці місця особливі, бо його предки з роду Ляшків-Тарнавських брали участь у цій битві у складі Варвинської сотні Прилуцького полку.

"Щороку зі своєю командою ми приїжджаємо на цю землю, политу кров’ю українців, яка вчить нас одному – треба захищати свою країну, як козаки в болоті під Берестечком стояли до останнього. В цій битві наше військо зрадив кримський хан так само, як Європа минулого тижня повернула Росію до ПАРЄ. Це має стати для нас доказом одного – українці повинні сподіватися тільки на свої сили, на свою армію, на свою економіку. І ніхто замість нас не захистить країну, не поверне мир і наші території", - наголосив Ляшко, чим викликав шквал оплесків людей, присутніх на заході.

Варто зазначити, що Олег Ляшко активно захищає право українців на єдину Православну Українську Церкву.

Олег Ляшко виступив на захист ПЦУ

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