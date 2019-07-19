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Епифаний вручил Ляшко Благословенную грамоту (фото)


Олег Ляшко поддержал ПЦУ и митрополита Епифания

Глава Православной церкви Украины Епифаний наградил лидера Радикальной партии Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Об этом на своей Facebook-странице написал народный депутат Андрей Лозовой, разместив фотографии с награждения.

"После службы в Берестечку на Казацких могилах первый предстоятель Украинской Церкви Митрополит Епифаний наградил нашего проводника Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Аксиос!" – написал Лозовой.

Нардеп также добавил, что Ляшко трудом на благо ПЦУ, борьбой за ее становления, четкой и жесткой позицией на ее защиту заслужил эту награду. И призвал действовать на поддержку Церкви всех украинцев.

 

Олег Ляшко и предстоятель ПЦУ Епифаний (фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi)

Напомним, что Олег Ляшко и предстоятель ПЦУ Епифаний приняли участие в мероприятиях по случаю 368-й годовщины Берестецкой битвы. Политик с собратьями посетил молебен в селе Пляшева на Ровенщине и вместе с митрополитом Епифанием помолился за павших во всех войнах.

Признался, что для него эти места особые, потому что его предки из рода Ляшків-Тарнавских принимали участие в этой битве в составе Варвинской сотни Прилуцкого полка.

"Каждый год со своей командой мы приезжаем на эту землю, политую кровью украинцев, которая учит нас одному – надо защищать свою страну, как казаки в болоте под Берестечком стояли до последнего. В этой битве наше войско предал крымский хан так же, как Европа на прошлой неделе вернула Россию в ПАСЕ. Это должно стать для нас доказательством одного – украинцы должны надеяться только на свои силы, на свою армию, на свою экономику. И никто вместо нас не защитит страну, не вернет мир и наши территории", - подчеркнул Ляшко, чем вызвал шквал аплодисментов людей, присутствующих на мероприятии.

Стоит отметить, что Олег Ляшко активно защищает право украинцев на единую Православную Украинскую Церковь.

Олег Ляшко выступил на защиту ПЦУ

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