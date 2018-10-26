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Ще один український міністр став жертвою пропаганди РФ

STYLERЖиття    26.10.2018 - 23:05
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Чиновник спілкувався білоруською, українською та російською

Російські засоби масової інформації знову викрили у брехні. Цього разу жертвою фейкової новини став віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який нібито на українсько-білоруському форумі просив представників Білорусі не розмовляти російською мовою. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що спершу неправдиве повідомлення розповсюдило видання РИА "Новости", а пізніше таку ж новину опублікувало агентство ТАСС.

Заголовок РИА "Новости" звучить так: "Віце-прем'єр України на форумі в Білорусі попросив не говорити по-російськи". У тексті йдеться, що Зубко нібито "просив говорити українською, а не російською мовою". Проте в цитаті самого віце-прем'єра такого формулювання немає.

"Сьогодні тут, на форумі, представники України та Білорусі. Я виступаю українською мовою і із задоволенням послухаю білоруських колег білоруською мовою", - сказав Зубко.

Тобто віце-прем'єр-міністр України не просив білорусів не розмовляти російською мовою.

Один з учасників форуму також підтвердив, що Зубко не просив не розмовляти російською, зате сам спілкувався білоруською, українською та російською.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня під час ефіру програми "60 хвилин" російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" провідні поговорили з очевидцем нападу на технологічний коледж в Керчі в тимчасово окупованому Криму, студенткою другого курсу Аліною Керовой. Однак, як з'ясувалося пізніше, насправді студентка з таким ім'ям загинула.

Також ми писали, що відомий російський телеведучий Дмитро Шепелєв, навколо якого протягом кількох років постійно ходять чутки про погане здоров'я, спростував черговий фейк російських ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно українська делегація в ПАРЄ у відповідь на запитання російської пропагандистки, що веде на ростб Ольги Скабеевой виконала Гімн України. При цьому російські журналісти якимось чином почули гімн такі слова: "смерть ворогам, смерть Росії, смерть тобі".

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Відео: РБК-Україна

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