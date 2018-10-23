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Российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки

STYLERЖизнь    23.10.2018 - 14:05

Видео: YouTube / Fake News

17 октября во время эфира программы "60 минут" российского пропагандистского телеканала "Россия 1" ведущие поговорили с очевидцем нападения на технологический колледж в Керчи во временно оккупированном Крыму, студенткой второго курса Алиной Керовой. Однако, как выяснилось позже, на самом деле студентка с таким именем погибла, отмечает Fake News.

Ведущая Ольга Скабеева общалась с девушкой, которую представила как Алину Керову. Та рассказала о событиях в колледже. Как отмечается, в списке погибших в результате бойни в Керчи есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.  

"Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - рассказала журналистам одногруппница погибшей Виктория Жукова.

Российские пропагандисты &quot;взяли интервью&quot; у погибшей в бойне в Керчи студенткиСкрин: YouTube / Fake News

"Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению... Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов", - объяснила потом Скабеева журналистам, каким образом в эфире программы оказалась погибшая девушка.

В пресс-службе "России 1" рассказали, что "попытаются прояснить этот вопрос".

Российские пропагандисты &quot;взяли интервью&quot; у погибшей в бойне в Керчи студентки

Скрин: YouTube / Fake News

Как сообщалось ранее, студенты Керченского политехнического колледжа в оккупированном Крыму 23 октября вышли на учебу после взрыва и стрельбы, которая произошла на прошлой неделе. 

Напомним, что после страшного массового убийства в политехническом колледже в Керчи в больницах остается 47 пострадавших

Ранее мы писали о том, что внефракционный народный депутат и общественный деятель Борислав Береза в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы дал комментарий ведущей пропагандистского российского федерального телеканала "Россия 1" Ольге Скабеевой. 

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