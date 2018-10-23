Російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої в бійні в Керчі студентки

Відео: YouTube / Fake News

17 жовтня під час ефіру програми "60 хвилин" російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" ведучі поговорили із очевидцем нападу на технологічний коледж у Керчі в тимчасово окупованому Криму, студенткою другого курсу Аліною Керовою. Однак, як з'ясувалося пізніше, насправді студентка з таким ім'ям загинула, зазначає Fake News.

Ведуча Ольга Скабєєва спілкувалася із дівчиною, яку представила як Аліну Керову. Та розповіла про події в коледжі. Як наголошується, у списку загиблих в результаті бійні в Керчі є студентка Керова Аліна Сергіївна 2002 року народження.

"От с*ки. Аліна загинула. Звичайно, це не вона та голос не її. Немає у нас в коледжі нікого більше з таким прізвищем, а тим більше на другому курсі. Голос Аліни я б впізнала по-любому", - розповіла журналістам одногрупниця загиблої Вікторія Жукова.

Скрин: YouTube / Fake News

"Ну давайте ми вам надамо телефон, а ви зв'яжіться з нею і поговоріть. І з усіма, хто причетний до цього прямого включення... Ви не будете робити зараз своїх емоційних, поспішних висновків", - пояснила потім Скабєєва журналістам, яким чином в ефірі програми з'явилася загибла дівчина.

У прес-службі "Росії 1" розповіли, що "спробують прояснити це питання".

Скрин: YouTube / Fake News

Як повідомлялося раніше, студенти Керченського політехнічного коледжу в окупованому Криму 23 жовтня вийшли на навчання після вибуху і стрілянини, яка сталася минулого тижня.

Нагадаємо, що після страшного масового вбивства в політехнічному коледжі в Керчі у лікарнях залишається 47 постраждалих.

Раніше ми писали про те, що позафракційний народний депутат і громадський діяч Борислав Береза у кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи дав коментар ведучій пропагандистського російського федерального телеканалу "Росія 1" Ользі Скабєєвій.

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Відео: РБК-Україна