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Еще один украинский министр стал жертвой пропаганды РФ

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 23:05
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Чиновник общался на белорусском, украинском и российском языках

Российские средства массовой информации снова уличили во лжи. На этот раз жертвой фейковой новости стал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, который якобы на украинском-белорусском форуме просил представителей Беларуси не разговаривать на русском языке. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Отмечается, что сперва неправдивое сообщение распространило издание РИА "Новости", а позже такую ​​же новость опубликовало агентство ТАСС.

Заголовок РИА "Новости" звучит так: "Вице-премьер Украины на форуме в Беларуси попросил не говорить по-русски". В тексте говорится, что Зубко якобы "просил говорить на белорусском, а не на русском языке". Однако в цитате самого вице-премьера такой формулировки нет.

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Беларуси. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", - сказал Зубко.

То-есть вице-премьер-министр Украины не просил белорусов не разговаривать на русском языке.

Один из участников форума также подтвердил, что Зубко не просил не разговаривать на русском, зато сам общался на белорусском, украинском и российском языках.

Как сообщалось ранее, 17 октября во время эфира программы "60 минут" российского пропагандистского телеканала "Россия 1" ведущие поговорили с очевидцем нападения на технологический колледж в Керчи во временно оккупированном Крыму, студенткой второго курса Алиной Керовой. Однако, как выяснилось позже, на самом деле студентка с таким именем погибла.

Также мы писали, что известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев, вокруг которого в течение нескольких лет постоянно ходят слухи о плохом здоровье, опровергнул очередной фейк российских СМИ.

Напомним, недавно украинская делегация в ПАСЕ в ответ на вопросы российской пропагандистки, ведущей на росТВ Ольги Скабеевой исполнила Гимн Украины. При этом российские журналисты каким-то образом услышали в гимне следующие слова: "смерть врагам, смерть России, смерть тебе". 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Российская ФедерацияГеннадий Зубкофейк
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