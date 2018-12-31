Ще три парафії Московського патріархату перейшли в ПЦУ

Колаж РБК-Україна

Більшість парафіян голосують за перехід у Православну церкву України

Церковні громади Української православної церкви Московського патріархату продовжують переходити в Православну церкву України.

Так, 30 грудня парафіяни разом з настоятелем храму Святителя Миколая у селі Непедовка Вінницької області одноголосно прийняли рішення перейти в ПЦУ.

Крім того, за словами єпископа Антонія Махоты, дві релігійні громади в з. Бокиевка, Волочиського району УПЦ КП і УПЦ МП вирішили об'єднається в одну і приєднається до Хмельницької єпархії ПЦУ.

До складу помісної церкви перейшли також православні парафії на Буковині. У Селі Карапчев (Чернівецька область) і Боянчук (Заставнинский район), учасники зборів проголосували за перехід у Православну церкву України.

"Наприклад, в Карапчеве за ПЦУ проголосувало більше 350 мирян з 400", - говориться в Facebook колишньої Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ КП.

"Думаю після отримання митрополитом Єпіфаній Томосу УПЦ буде масовий перехід московських священиків", - написав користувач соцмережі Мамука Путкарадзе.

"Жителі Карапчева справжні українці і побожні християни здоров'я і довголіття священика Георгія" – Написав Юрій Проскурняк.

Нагадаємо, що у Вінницькій області три парафії перейшли у Православну церкву України.

Раніше повідомлялося, що перша громада УПЦ МП на Тернопільщині перейшла до помісної Православної церкви України.