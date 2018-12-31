Еще три прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ

Коллаж РБК-Украина

Большинство прихожан голосуют за переход в Православную церковь Украины

Церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата продолжают переходить в Православную церковь Украины.

Так, 30 декабря прихожане вместе с настоятелем храма Святителя Николая в селе Непедовка Винницкой области единогласно приняли решение перейти в ПЦУ.

Кроме того, по словам епископа Антония Махоты, две религиозные общины в с. Бокиевка, Волочисского района УПЦ КП и УПЦ МП решили объединится в одну и присоединится к Хмельницькой епархии ПЦУ.

В состав поместной церкви перешли также православные приходы на Буковине. В Селе Карапчев (Черновицкая область) и Боянчук (Заставнинский район), участники собрания проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

"Например, в Карапчеве за ПЦУ проголосовало более 350 мирян из 400", - говориться в Facebook бывшей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ КП.

"Думаю после получения митрополитом Епифанием Томоса в УПЦ будет массовый переход московских священников", - написал пользователь соцсети Мамука Путкарадзе.

"Жители Карапчева настоящие украинцы и набожные христиане здоровья и долголетия священнику Георгию" – Написал Юрий Проскурняк.

Напомним, что в Винницкой области три прихода перешли в Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что первая община УПЦ МП на Тернопольщине перешла к поместной Православной церкви Украины.