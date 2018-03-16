Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Якщо ви забули": скандальна модель з Криму нагадала про себе оголеними фото

STYLERLIFE        16.03.2018 - 14:33
Фото: Модель Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryn)
Фото: Модель Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryn)

Знімки дівчина опублікувала в соцмережі

Пишногруда модель Playboy Ірина Іванова, яка родом з Федосии, опублікувала у соцмережі свої відверті фотографії. Відзначимо, що зараз дівчина змінила окупований Крим на США. Знімки з'явилися на її сторінці Instagram.

"In case you forgot, I look better naked", - написала під знімком Іванова, що означає російською "Якщо ви забули, я виглядаю набагато краще оголеною".

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

За короткий час передплатники поставили цьому фото 73 тисячі лайків.

Дівчина постійно епатує публіку своїми відвертими фото.

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

Разом з батьками Ірина переїхала із Криму в Америку, коли їй було 16. Зараз Ірині 24, вона — студентка Університету Арізони, планує отримати ступінь магістра економічного управління. Щоправда, популярність і гроші їй забезпечила зйомка в журналі Playboy, редакцію якого вона покорила своїм значним бюстом.

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

Нагадаємо також, що раніше Ірина Іванова підтримала Роналду фотосесією. Вона продемонструвала свою шикарну груди, прикриту відвертою маєчкою з ім'ям знаменитого футболіста.

Як раніше повідомлялося, кліп за участю української Playboy-моделі увійшов в топ найпопулярніших.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Кім Кардашьян розповіла про ускладнення під час пологів і сурогатне материнство "Я боюся повернутися в РФ": скандальна Настя Рибка зробила заяву
Теги: модель, Playboy
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top