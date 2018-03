"Якщо ви забули": скандальна модель з Криму нагадала про себе оголеними фото

Знімки дівчина опублікувала в соцмережі

Пишногруда модель Playboy Ірина Іванова, яка родом з Федосии, опублікувала у соцмережі свої відверті фотографії. Відзначимо, що зараз дівчина змінила окупований Крим на США. Знімки з'явилися на її сторінці Instagram.

"In case you forgot, I look better naked", - написала під знімком Іванова, що означає російською "Якщо ви забули, я виглядаю набагато краще оголеною".

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

За короткий час передплатники поставили цьому фото 73 тисячі лайків.

Дівчина постійно епатує публіку своїми відвертими фото.

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

Разом з батьками Ірина переїхала із Криму в Америку, коли їй було 16. Зараз Ірині 24, вона — студентка Університету Арізони, планує отримати ступінь магістра економічного управління. Щоправда, популярність і гроші їй забезпечила зйомка в журналі Playboy, редакцію якого вона покорила своїм значним бюстом.

Фото: Ірина Іванова (instagram.com/playmateiryna)

Нагадаємо також, що раніше Ірина Іванова підтримала Роналду фотосесією. Вона продемонструвала свою шикарну груди, прикриту відвертою маєчкою з ім'ям знаменитого футболіста.

Як раніше повідомлялося, кліп за участю української Playboy-моделі увійшов в топ найпопулярніших.